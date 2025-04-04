خورفكان يواصل الانتفاضة ويصل إلى 30 نقطة على حساب دبا الحصن

MENAFN - Al-Bayan) واصل خورفكان انتصاراته في بطولة دوري أدنوك للمحترفين، محققًا فوزه التاريخي الخامس على التوالي، والذي جاء على حساب مضيفه دبا الحصن بهدف أحرزه طارق تيسودالي في الدقيقة 61 من عمر اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم في افتتاح مباريات الجولة 20 من المنافسة، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة متقدمًا إلى المركز السادس، ويؤزم موقف مضيفه الذي تجمد رصيده عند 13 نقطة في المركز الثالث عشر "قبل الأخير".

وجاء أداء الفريقين في الشوط الأول أقل من التوقعات، مع أفضلية خورفكان في الدقائق الأولى التي نجح خلالها في التقدم الهجومي والضغط على مضيفه، ومع تقدم دقائق اللعب تحسن أداء دبا الحصن الذي أعاد تنظيم صفوفه وتمكن من بناء الهجمات بحثًا عن هدف التقدم، لكن غابت الفرص الخطرة تمامًا عن مرمى الفريقين، وفي الدقيقة الأخيرة من الزمن المهدر احتسب قاضي الجولة ركلة جزاء لمصلحة خورفكان بعد العودة لتقنية الفيديو، نفذها أيلتون فيليبي ونجح سهيل عبد الله، حارس "الحصناوي"، في التصدي لها وإنهاء الحصة الأولى بالتعادل السلبي.

وتكرر سيناريو الشوط الأول في الثاني، ببداية قوية لخورفكان الذي ضاعف من اعتماده على الشق الهجومي، ولاحت له بعض الفرص التي تعامل معها دفاع صاحب الأرض بشكل جيد، وبعد عدة محاولات، تمكن طارق تيسودالي مهاجم خورفكان من وضع فريقه في المقدمة بهدف من تسديدة متقنة في الدقيقة 61، والذي أعقبه تحسن في مستوى دبا الحصن الذي اندفع هجوميًا لتعديل النتيجة، وسط صمود لدفاع "النسور" ومحاولاته الهجومية لتعزيز التقدم.

وفي الجزء الأخير، نشط الفريقان لبلوغ الشباك مع إجراء عدة تبديلات في صفوفهما، ولكن دون تغيير في النتيجة حتى أطلق حكم المباراة صافرة النهاية.