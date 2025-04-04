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أبطال كأس دبي العالمي عبر التاريخ

أبطال كأس دبي العالمي عبر التاريخ

2025-04-04 03:03:24
(MENAFN- Al-Bayan) إعداد – علي الظاهري
كتب 28 بطلاً أسماءهم في صفحات تاريخ كأس دبي العالمي على مدار السنوات والعقود الماضية، حيث ضمت قائمة الأبطال في تاريخ المونديال أسماء العديد من النجوم الذين كانت الأمسية العالمية في دانة الدنيا بمثابة بوابة انطلاقة نحو المجد والشهرة باعتباره من أقوى سباقات الخيول في العالم.
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1996
البطل: ((سيجار))
المالك: آلان بولسون
الفارس: جيري بيلي
المدرب: بيل موت
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1997
البطل: ((سنجسبيل))
المالك: صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
الفارس: جيري بيلي
المدرب: مايكل ستاوت
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1998
البطل: ((سيلفر شارم))
المالك: روبرت لويس
الفارس: جاري ستيفنز
المدرب: بوب بافرت
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1999
البطل: ((المتوكل))
المالك: الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
الفارس: ريتشارد هيلز
المدرب: سعيد بن سرور
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2000
البطل: ((دبي ميلينيوم))
المالك: جودلفين
الفارس: فرانكي ديتوري
المدرب: سعيد بن سرور
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2001
البطل: ((كابتن ستيف))
المالك: مايكل بيجرام
الفارس: جيري بيلي
المدرب: بوب بافرت
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2002
البطل: ((ستريت كراي))
المالك: جودلفين
الفارس: جيري بيلي
المدرب: سعيد بن سرور
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2003
البطل: ((موون بلد))
المالك: جودلفين
الفارس: فرانكي ديتوري
المدرب: سعيد بن سرور
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2004
البطل: ((بليزنتلي بيرفكت))
المالك: ((دايموند ريسنج))
الفارس: أليكس سوليس
المدرب: ريتشارد مانديلا
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2005
البطل: ((روزيز إن ماي))
المالك: كينث رامسي
الفارس: جون فلاسكويز
المدرب: ديل رامونز
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2006
البطل: ((ألكتروكيوشنست))
المالك: جودلفين
الفارس: فرانكي ديتوري
المدرب: سعيد بن سرور
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2007
البطل: ((إنفاسور))
المالك: الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم
الفارس: فيرناندو جارا
المدرب: كيرين ماكلاجلين
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2008
البطل: ((كيرلين))
المالك: إسطبلات ستون ستريت وميدنايت كراي
الفارس: روبي ألبرادو
المدرب: ستيف إسموسين
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2009
البطل: ((ويل آرمد))
المالك: ((مزرعة وينستار))
الفارس: أرون جريدر
المدرب: إيون هارتي
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2010
البطل: ((جلوريا دي كامبيو))
المالك: ((إسطبل إيستريلا إينرجيا))
الفارس: تياجو بيريرا
المدرب: باسكال بيري
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2011
البطل: ((فيكتورأبيسا))
المالك: كوجي مايدا
الفارس: ميركو ديمورو
المدرب: كاتسو هيكو سومي
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2012
البطل: ((مونتروسو))
المالك: جودلفين
الفارس: مايكل بارزالونا
المدرب: محمود الزرعوني
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2013
البطل: ((أنيمال كنجدوم))
المالك: مزرعة أورفيلد وتيم فالور
الفارس: جويل روزاليو
المدرب: غراهام موشن
------------------
2014
البطل: ((أفريكان ستوري))
المالك: جودلفين
الفارس: سيلفستر دي سوزا
المدرب: سعيد بن سرور
----------------------
2015
البطل: ((برنس بيشوب))
المالك: سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
الفارس: وليام بيوك
المدرب: سعيد بن سرور
---------------------
2016
البطل: ((كاليفورنيا كروم))
المالك: ((كاليفورنيا كروم ليمتد))
الفارس: فيكتور إسبينوزا
المدرب: آرت شيرمان
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2017
البطل: ((أروجيت))
المالك: الأمير خالد بن عبدالله آل سعود
الفارس: مايك سميث
المدرب: بوب بافرت
------------------
2018
البطل: ((ثندر سنو))
المالك: جودلفين
الفارس: كريستوف سوميلون
المدرب: سعيد بن سرور
--------------
2019
البطل: ((ثندر سنو))
المالك: جودلفين
الفارس: كريستوف سوميلون
المدرب: سعيد بن سرور
-------------------
2021
البطل: ((ميستيك غايد))
المالك: جودلفين
الفارس: لويس سايز
المدرب: مايكل ستيدهام
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2022
البطل: ((كنتري غرامر))
المالك: ((إسطبلات زيدان للسباق))
الفارس: فرانكي ديتوري
المدرب: بوب بافرت
-----------------------
2023
البطل: ((أوشبا تيسورو))
المالك: ((شركة ريوتو كوجي كنجي القابضة))
الفارس: يوجا كواجا
المدرب: نوبورو تاكاجي

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