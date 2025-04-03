تركي آل الشيخ : الجزيرة أرض الحضارة والتاريخ.. والمصريون يردون

أثار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، جدلا واسعا بحديثه عن أن الجزيرة العربية هي "مهد الحضارة والتاريخ والأبطال".

وكتب آل الشيخ منشورا على حسابه بمنصة "إكس" ليبدأ سيل من التعليقات المؤيدة أو الغاضبة بشدة والتي ترى أنه رغم قدسية "أول بيت وضع للناس"، لكن الحضارة والتاريخ مهدها في أماكن أخرى، وعلى سبيل المثال مصر، التي ذكرتها تعليقات عدة.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدته: "أول بيت وضع للناس.. الجزيرة العربية مهد الحضارة والتاريخ والأبطال، ويتشرف حكام هذا البلد وشعبه بأنهم خدام للحرمين الشريفين، بدو أهل كرم وجود وشجاعه ووفاء، أبواب حكامنا مفتوحه ومنا وفينا، ولو تكلمنا عن التاريخ فأجدادنا هم التاريخ وأرضنا أرض التاريخ".

وواصل: "وإذا تكلمنا عن الحاضر فنحن بحمدالله الحاضر، لكن نركز على المستقبل ونعمل له لأننا نهتم بأبنائنا وأحفادنا، قلتها مرارا نحن محسودين! حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي ولي العهد القائد الملهم والشعب السعودي الكريم، انتهى الكلام".

انتهى كلام "آل الشيخ"، لكن موجة من الجدل الواسع بدأت، فبعض المدونين رأوا بأن "الحضارة المصرية" هي "أعظم وأقدم حضارة"، بينما رد آخرون بأنه "تاريخيا الجزيرة العربية الأقدم ويكفيك ان تحسب من رسالة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام".

واستعان أحد الحسابات باسم "مدنية" بأداة الذكاء الاصطناعي "جروك" ليبدأ جدال جانبي آخر، بين مستخدمين طبيعيين والذكاء الاصطناعي، ففي حين يصمم "جروك" على أن "القرآن الكريم مصدر إيماني عظيم، والكعبة لها مكانة روحية كأول بيت وضع للناس. (لكن) تاريخيًا مصر القديمة (3150 ق.م) والهرم الأكبر (2613 ق.م) يسبقان بناء إبراهيم للكعبة (حوالي 2000 ق.م) حسب التقديرات العلمية. لكن الإسلام يرى الكعبة أقدم بيت عبادة، ربما من آدم، فالأمر يعتمد: التاريخ للزمن، والدين للقيمة الروحية".

وقال أحد المعلقين باسم "حامد": "أصدق القرآن الكريم أم جروك؟ تاريخيا الجزيرة العربية الأقدم ويكفيك أن تحسب من رسالة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. موطن الحج البيت العتيق (وأذن في الناس بالحج) وأحسب الأعوام وبالتاريخ".

وعلقت متابعة أخرى، باسم "مي" قائلة: "مهد الحضارة؟ إذا كنت تتكلم عن أقدم بيت وضع للناس فالكعبة المشرفة في الجزيرة العربية وهذا شرف عظيم، لكن لو تكلمنا عن الحضارات التي صنعت التاريخ وساهمت في تشكيل البشرية فمصر هي البداية بلا منازع".

وواصلت: "هنا ولد التاريخ ومن نيلها شربت الحضارات وعلى أرضها كتبت أقدم العلوم والفنون والسياسة والإدارة. الفراعنة كانوا أول من بني امبراطورية متكاملة وعلومهم لا تزال تُدرس حتى اليوم.. صحيح لكل أرض تاريخها لكن عندما نبحث عن الحضارة فلا يمكن أن تذكر دون أن تكون مصر أولها وأساسها".