مسؤول أميركي: نتنياهو قد يزور البيت الأبيض خلال أسابيع قليلة

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مسؤول أميركي: نتنياهو قد يزور البيت الأبيض خلال أسابيع قليلة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- افادت وكالة أكسيوس عن مسؤول أميركي ان من المرجح أن يزور نتنياهو البيت الأبيض خلال أسابيع قليلة.
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