الصليب الأحمر: سوريا تشهد ارتفاعا مأساويا في عدد ضحايا ‏الذخائر المتفجرة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت اللجنة الدولية للصليب ‏الأحمر ضرورة التصدي لتهديد الذخائر المتفجرة في سوريا، حيث لا تزال ‏تشكل الألغام الأرضية والمخلفات المتفجرة للحرب تهديدا قاتلا للمواطنين ‏في البلاد.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان في بيان إن سوريا منذ 8 من شهر ‏ديسمبر الماضي شهدت ارتفاعا مأساويا في عدد الضحايا بسبب ‏الذخائر المتفجرة، فقد تم الإبلاغ عن 748 إصابة بين ذلك التاريخ و‏25 من مارس الماضي.