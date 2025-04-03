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الصليب الأحمر: سوريا تشهد ارتفاعا مأساويا في عدد ضحايا ‏الذخائر المتفجرة

الصليب الأحمر: سوريا تشهد ارتفاعا مأساويا في عدد ضحايا ‏الذخائر المتفجرة

2025-04-03 08:11:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت اللجنة الدولية للصليب ‏الأحمر ضرورة التصدي لتهديد الذخائر المتفجرة في سوريا، حيث لا تزال ‏تشكل الألغام الأرضية والمخلفات المتفجرة للحرب تهديدا قاتلا للمواطنين ‏في البلاد.

وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان في بيان إن سوريا منذ 8 من شهر ‏ديسمبر الماضي شهدت ارتفاعا مأساويا في عدد الضحايا بسبب ‏الذخائر المتفجرة، فقد تم الإبلاغ عن 748 إصابة بين ذلك التاريخ و‏25 من مارس الماضي.

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