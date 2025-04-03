فوز الصريح على مغير السرحان بدوري المحترفين
خبرني - فاز فريق الصريح على نظيره فريق مغير السرحان بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري المحترفين لكرة القدم.
وسجل محمد العكش الهدف في الدقيقة 12 من مجريات الشوط الأول.
وبهذا الانتصار، قفز الصريح إلى المركز التاسع مؤقتًا، رافعًا رصيده إلى 15 نقطة، فيما تجمد رصيد مغير السرحان عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.
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