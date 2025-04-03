فوز الصريح على مغير السرحان بدوري المحترفين

خبرني - فاز فريق الصريح على نظيره فريق مغير السرحان بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير محمد بالزرقاء، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثامن عشر من دوري المحترفين لكرة القدم.



وسجل محمد العكش الهدف في الدقيقة 12 من مجريات الشوط الأول.



وبهذا الانتصار، قفز الصريح إلى المركز التاسع مؤقتًا، رافعًا رصيده إلى 15 نقطة، فيما تجمد رصيد مغير السرحان عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير.