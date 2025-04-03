الأمير علي يزور نادي شباب العقبة

الأمير علي يزور نادي شباب العقبة
خبرني - زار سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الخميس، نادي شباب العقبة الرياضي.
وأشاد سموه، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، بالتطور اللافت الذي شهدته محافظة العقبة على الصعيد الرياضي خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أهمية بذل المزيد من الجهود، لمواصلة دعم الأندية والرياضة في المحافظة.
واستمع سموه إلى التحديات التي يواجهها النادي، مؤكداً أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات والشركات لتقديم الدعم والرعاية اللازمة للنادي بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات.
وثمن سموه، دور النادي في صقل ورعاية المواهب الشابة ومختلف الفئات العمرية، مما يسهم بتعزيز الحضور الرياضي لمحافظة العقبة وترسيخ مكانتها كوجهة رياضية متميزة على المستوى الوطني.
بدوره، شكر رئيس نادي شباب العقبة بالوكالة سامي الخنشيري، سمو الأمير على الزيارة التي شكلت مصدر إلهام، وجسدت حرص سموه الكبير على دعم الرياضة الأردنية والشباب على امتداد الوطن.
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