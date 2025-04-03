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الأمير علي يزور نادي شباب العقبة

الأمير علي يزور نادي شباب العقبة

2025-04-03 07:24:19
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - زار سمو الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الخميس، نادي شباب العقبة الرياضي.
وأشاد سموه، خلال لقائه رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي، بالتطور اللافت الذي شهدته محافظة العقبة على الصعيد الرياضي خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أهمية بذل المزيد من الجهود، لمواصلة دعم الأندية والرياضة في المحافظة.
واستمع سموه إلى التحديات التي يواجهها النادي، مؤكداً أهمية تكاتف الجهود بين المؤسسات والشركات لتقديم الدعم والرعاية اللازمة للنادي بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات.
وثمن سموه، دور النادي في صقل ورعاية المواهب الشابة ومختلف الفئات العمرية، مما يسهم بتعزيز الحضور الرياضي لمحافظة العقبة وترسيخ مكانتها كوجهة رياضية متميزة على المستوى الوطني.
بدوره، شكر رئيس نادي شباب العقبة بالوكالة سامي الخنشيري، سمو الأمير على الزيارة التي شكلت مصدر إلهام، وجسدت حرص سموه الكبير على دعم الرياضة الأردنية والشباب على امتداد الوطن.

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