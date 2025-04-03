شرطة دبي تستقبل 45 ألف مكالمة في عيد الفطر

خبرني - استقبلت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، ومركز الاتصال 901، 45 ألفاً و845 مكالمة خلال فترة عيد الفطر السعيد، بواقع 40 ألفاً و715 مكالمة على رقم الطوارئ 999، و5130 مكالمة على الرقم 901 المخصص للمكالمات غير الطارئة.

وأثنى العقيد بلال الطاير، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة بالإنابة في الإدارة العامة للعمليات، على جهود موظفي مركز القيادة والسيطرة ومركز الاتصال 901، في الإجابة على مكالمات المتعاملين واستفساراتهم بشكل فوري وبمهنية عالية بما يعكس توجهات القيادة العامة لشرطة دبي على الاستجابة السريعة مع المكالمات لتعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وحث العقيد الطاير الجمهور الاتصال على الرقم (999) في الحالات الطارئة فقط، وعلى الرقم (901) في الحالات غير الطارئة، وفي حال الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي لأفراد المجتمع.

ومن جانبه، قال عبدالله ابراهيم، مدير مركز إسعاد المتعاملين بالوكالة في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، إن "مركز الاتصال استقبل في عطلة عيد الفطر السعيد 5130 مكالمة على الرقم (901)، و1273 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و549 مُحادثة من خلال خدمة "الدردشة" عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي"، موضحاً أن خدمتي رسائل البريد الإلكتروني و"الدردشة" تمكنان المتعاملين من الحصول على إجابات فورية على استفساراتهم واقتراحاتهم، وذلك من قبل الموظفين المُختصين في مركز الاتصال.