الأسهم الأميركية تغلق على تراجعات حادة

الأسهم الأميركية تغلق على تراجعات حادة
خبرني - تراجعت بورصة نيويورك بشكل حاد الخميس، غداة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية على واردات الولايات المتّحدة من كلّ دول العالم، مما يثير مخاوف على الاقتصاد الأميركي.
وأغلق مؤشر داو جونز منخفضا بنسبة 3,98%، بينما هوى مؤشر ناسداك بنسبة 5,97%، في حين تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 4,84%، متكبدا أكبر خسارة له منذ حزيران 2020.
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