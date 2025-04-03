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الأسهم الأميركية تغلق على تراجعات حادة

الأسهم الأميركية تغلق على تراجعات حادة

2025-04-03 07:24:18
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - تراجعت بورصة نيويورك بشكل حاد الخميس، غداة فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوما جمركية على واردات الولايات المتّحدة من كلّ دول العالم، مما يثير مخاوف على الاقتصاد الأميركي.

وأغلق مؤشر داو جونز منخفضا بنسبة 3,98%، بينما هوى مؤشر ناسداك بنسبة 5,97%، في حين تراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 4,84%، متكبدا أكبر خسارة له منذ حزيران 2020.

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