ابرز تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن في الاردن

خبرني - صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، تعليمات الدوام الرسمي والدوام المرن لعام 2025.

وبحسب المادة (3) فإن على الموظف الالتزام بالحضور إلى الدائرة والانصراف منها في المواعيد المحددة للدوام الرسمي، وعدم ترك مكان العمل أثناء الدوام الرسمي إلا بإذن رسمي وفقاً لآلية المغادرات المعتمدة لهذه الغاية في الدائرة، وعدم التوقف أو الامتناع عن تأدية مهام وظيفته فعلياً أثناء ساعات الدوام الرسمي وتكريس أوقات الدوام الرسمي لذلك.

أما في المادة (4) فتتولى الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة المهام التالية وهي: إعداد بطاقة دوام تعريفية خاصة بكل موظف في الدائرة تتضمن الرقم الوظيفي للموظف واسمه ووظيفته وصورته الشخصية، ومراقبة الدوام باستخدام الوسائل الإلكترونية أو سجل الدوام عند الضرورة لغايات تثبيت وقت الحضور للدوام والخروج من الدائرة أثناء ساعات الدوام الرسمي وعودته إليها أثناء الدوام أو بعده، وإعداد كشوفات بأسماء الموظفين غير الملتزمين بأوقات الدوام الرسمي والدوام المرن بعد ساعتين من بدء الدوام الرسمي مباشرة ورفعها إلى الرئيس المباشر أو من يفوضه، وإصدار تقرير شهري عن سير دوام الموظفين أو مغادراتهم ويرفع إلى الأمين العام أو من يفوضه لاتخاذ الإجراءات اللازمة،فيما تنص المادة (5) على أن تتخذ الإجراءات التأديبية بحق الموظف الذي يتكرر تأخره عن الدوام وفقاً للصلاحيات المنصوص عليها في النظام.

أما المادة (6) فإن الهيئة تعد نموذجاً لقيام بعض موظفي الدائرة بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي لإنجاز أعمالهم الرسمية وعلى الدائرة تنظيم النموذج المعد لهذه الغاية على نسختين (إلكترونياً أو ورقياً) ويتم توقيعه من الأمين العام أو من يفوضه، ويحتفظ الموظف بالنسخة الأولى لإثبات وجوده ويقوم بتزويد المسؤول المعني بنسخة أخرى لتأمين مستلزمات وضروريات إنجاز المهام الموكلة إليه.

وفي المادة (7) تلتزم الدائرة بتوفير الترتيبات التيسيرية للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من ممارسة العمل، فيما تنص المادة 8 على أن يتخذ الدوام المرن أحد الأشكال التالية وهي: ساعات العمل المرن، أو العمل عن بعد، أو العمل بالتناوب.

أما المادة (9) فإنها تنص على أن لا تسري أحكام الدوام المرن على كل من: (أ) الموظف تحت التجربة باستثناء الموظفة الحامل، والموظف الذي يتولى رعاية أحد أفراد الأسرة أو أحد الوالدين حسب دفتر العائلة، والموظف من ذوي الإعاقة، (ب) الموظف العامل بنظام الورديات.

فيما تنص المادة (10) الفقرة (أ) أن يقدم طلب الشمول بساعات العمل المرن إلكترونياً أو خطياً من الموظف إلى الرئيس المباشر، والفقرة (ب) للأمين العام الموافقة على شمول الموظف بساعات العمل المرن بناء على توصية مسؤول الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي وفق احتياجات الدائرة، على أن يحدد موعد بدء دوامه وانتهائه، بحيث لا يتجاوز موعد بدء الدوام أو انتهائه ساعة واحدة من موعد بدء أو انتهاء الدوام الرسمي.

وتنص الفقرة (ج) أنه على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، ولغايات تقديم خدمات الدائرة خارج أوقات الدوام الرسمي المعتادة، للوزير بناء على تنسيب الأمين العام شمول عدد من الموظفين المعنيين بتقديم الخدمة وعدد محدد من شاغلي الوظائف التي تساند تقديمها بساعات العمل المرن على أن يتم تحديد تلك الخدمات ومواعيد تقديمها وإعلانها لمتلقي الخدمة.

أما المادة (11) الفقرة (أ) فتنص على أن للوزير بناء على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية مسؤول الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي تطبيق أحكام العمل عن بعد على بعض وظائف الدائرة وفق طبيعة مهامها مع الأخذ بالاعتبار المواءمة بين احتياجات متلقي الخدمة وطبيعة عمل الدائرة شريطة ضمان عدم انقطاع الخدمة وتكاملية الوظائف التي تشكل حلقة متكاملة، ويتم طلب تمديد العمل بأحكامه سنوياً.

وتنص الفقرة (ب) على أن تحدد الدائرة الوظائف التي يمكن تأدية مهامها الوظيفية أو جزء منها بالعمل عن بعد استناداً إلى المعايير التالية وهي: ألا تتطلب الوظيفة التعامل المباشر مع متلقي الخدمة، وألا تتطلب الوظيفة استخدام الآلات والمعدات أو المركبات أو الموارد المتاحة فقط في مكان العمل، وألا تتطلب الوظيفة الوصول إلى بيانات أو معلومات سرية، ووضوح المخرجات المطلوبة من الموظف وإمكانية تقييم جودتها، وإمكانية وصول الموظف بشكل آمن في مكان العمل البديل إلى البيانات والأنظمة الإلكترونية المطلوبة.

فيما تنص الفقرة (ج) على أنه يشترط لشمول الموظف بالعمل عن بعد أن تكون وظيفته من ضمن الوظائف التي يمكن تأديتها عن بعد وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، وألا يكون الموظف من شاغلي وظائف الإدارة الوسطى، وأن يقدم الموظف لرئيسه المباشر طلباً إلكترونياً أو خطياً لشموله بالعمل عن بعد.

وتنص الفقرة (د) على أن يصدر الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام المستند إلى توصية الوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدائرة قراراً بالموافقة على شمول الموظف بالعمل عن بعد، ويصادق الأمين العام على اتفاقية العمل عن بعد الموقع عليها من الموظف المشمول بالعمل عن بعد والرئيس المباشر، على أن تجدد هذه الاتفاقية كلما دعت الحاجة أو عند حدوث أي تغييرات في البنود الواردة فيها وفق نموذج تعده الهيئة لهذه الغاية.

فيما تنص الفقرة (و) على أن يتولى الرئيس المباشر متابعة الموظف المشمول بالعمل عن بعد ورفع تقارير دورية تتضمن مدى إنجاز الموظف للمهام المحددة له وأي أمور ذوات علاقة وفق اتفاقية العمل عن بعد للوحدة المعنية بالموارد البشرية والتطوير المؤسسي والتي تقوم بدورها برفع التقارير للأمين العام أو من يفوضه وفق التسلسل الإداري.

أما المادة (12) الفقرة (أ) فتنص على أنه يجب أن لا تتجاوز نسبة الموظفين المشمولين بالعمل عن بعد 20 بالمئة من إجمالي عدد الموظفين على مستوى الوحدة التنظيمية أو الدائرة، والفقرة (ب) أنه على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير زيادة نسبة الموظفين المشمولين بالعمل عن بعد وفق مصلحة العمل ومقتضياته.

والمادة (13) الفقرة (أ) تنص على أنه يجوز بقرار من الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام شمول عدد من الموظفين بالعمل بالتناوب في الحالات التي تتطلب ذلك، والفقرة (ب) أنه يعتبر دوام الموظف المكلف بالعمل بالتناوب دواماً كاملاً، والفقرة (ج) أنه يتم تحديد المهام والمخرجات المطلوبة من الموظف المكلف بالعمل بالتناوب للأيام المحددة له للعمل.

وتنص المادة (14) الفقرة (أ) على أن للوزير إنهاء شمول الموظف بالعمل عن بعد وعودته إلى مواقع عمل الدائرة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل، والفقرة (ب) أن على الموظف المشمول بأحكام هذه التعليمات التقيد بالحضور إلى مكان عمله اذا اقتضت مصلحة العمل تواجده في أي وقت تحدده الدائرة.

أما المادة (15) فتنص على أن الموظف المشمول بالدوام المرن يعامل معاملة الموظف الملتزم بالدوام الرسمي للغايات الواردة في التشريعات المتعلقة بحقوق الموظف.

أما المادة (16) فتنص على أن لمجلس الوزراء في الظروف الطارئة شمول موظفي الدائرة أو جزء منهم بأي من أحكام الدوام المرن المنصوص عليها في هذه التعليمات على ان يقوم الوزير بتحديد المهام والخدمات الأساسية الضرورية في الدائرة والوظائف المرتبطة بها وآلية العمل لكل منها.

وتنص المادة (17) على أنه لا يجوز شمول الموظف بأكثر من شكل من أشكال الدوام المرن في الوقت ذاته، فيما تنص المادة (18) على أن تعد الدائرة تقريراً سنوياً يبين أشكال الدوام المرن وعدد الموظفين المشمولين بكل منها وأثر تطبيقها، وترسل نسخة منه الى الهيئة، أما المادة (19) فتنص على أن تلغى تعليمات الدوام المرن في الخدمة المدنية لسنة 2012.



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