الأغذية العالمي : مساعدات وصلت لـ 940 ألف أردني ولاجئ العام الماضي

خبرني - كشف برنامج الأغذية العالمي في تقرير حديث له حول سيره في خطته الاستراتيجية (2023 – 2027) عن دعمه لحوالي 940.132 ألف أردنيّ ولاجئ خلال العام الماضي.

وأكد التقرير أنّ نقص تمويل برنامج الأغذية العالمي، الذي بدأ في صيف 2023، واستمر في 2024 أثّر بشكل كبير على تنفيذ الخطة الاستراتيجية القطرية في الأردن، حيث اضطر البرنامج لاستبعاد 100 ألف لاجئ من المساعدات الغذائية الشهرية ابتداءً من تموز "يوليو" الماضي، بحسب الغد.

940 ألف شخص من الفئات الأشد ضعفا استفادوا من المساعدات واستفاد أكثر من 940 ألف شخص من الفئات الأشد ضعفًا في الأردن بشكل مباشر من تقديم المساعدة الغذائية غير المشروطة للاجئين والبرنامج الوطني للتغذية المدرسية، الذي نُفذ بالتعاون مع الحكومة الأردنية.

وذكر التقرير أن البرنامج واصل شراكته مع الحكومة عبر تقديم المساعدة الفنية لبرامج وأنظمة الحماية الاجتماعية، عبر تعزيز قدرة أول مجلس للأمن الغذائي في البلاد، الذي أُنشئ عام 2023 وكُلف بحوكمة الأمن الغذائي الوطني.

وبالإضافة للخدمات التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي عبر الخطة الاستراتيجية القطرية في الأردن (للفئات الأردنية الأكثر ضعفًا واللاجئين)، دعم برنامج الأغذية العالمي في الأردن استجابات الأزمات في غزة ولبنان، فمنذ تشرين الثاني "نوفمبر" لعام 2023 وطوال عام الماضي، تعاون برنامج الأغذية العالمي ومجموعة الخدمات اللوجستية مع الحكومة الأردنية، عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، لتنسيق وتقديم المساعدات الحيوية للسكان المتضررين من النزاع في غزة.

وأكد أن نقص تمويل برنامج الأغذية العالمي، الذي بدأ في صيف 2023، واستمر حتى عام 2024 أثّر بشكل كبير على تنفيذ الخطة الاستراتيجية القطرية في الأردن، حيث انخفضت مساهمات الجهات المانحة الرئيسية بنسبة 24% مقارنةً بعام 2023، وبنسبة 57 % مقارنةً بعام 2022.

ونتيجةً لذلك، اضطر برنامج الأغذية العالمي لاستبعاد 100 ألف لاجئ من المساعدات الغذائية الشهرية ابتداءً من تموز "يوليو" الماضي، وذلك بناءً على عملية تحديد الأولويات التي أُجريت بالتعاون الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ونتيجةً لذلك، واعتبارًا من تموز "يوليو" الماضي، لم يتمكن برنامج الأغذية سوى من مساعدة 310 ألف لاجئ من أكثر الفئات ضعفًا في مخيمي الزعتري والأزرق، والذين يعتمدون كليًا على مساعدات البرنامج، وليس لديهم أي مصدر دخل آخر، وبالتالي، لم يتمكن البرنامج إلا من تزويدهم بالحد الأدنى من المساعدة لتلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية للبقاء على قيد الحياة.

وفي العام الماضي، بلغت مدة المساعدة للمستفيدين من تحويلات الموارد غير المشروطة 167 يومًا، من أصل المدة المخطط لها وهي 360 يومًا.

وأكد التقرير أنّ التخفيضات أثرت بشدة على اللاجئين، حيث إنه ووفقاً لتقرير رصد نتائج الأمن الغذائي الفصلي الصادر عن البرنامج أظهر أنّ "ما يقرب من ثلاثة أرباع اللاجئين كانوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي في الربع الرابع من عام 2024، مقارنةً بنصفهم في عام 2023، قبل تخفيض المساعدات".

وكان البرنامج -بحسب التقرير– قد اتخذ خطوات جادة نحو تحسين قدرة اللاجئين على الصمود والاعتماد على أنفسهم، وتضمنت هذه المبادرة جمع بيانات حول قابلية التوظيف ومهارات وتطلعات جميع اللاجئين في سن العمل (18 - 59 عامًا).

وقد شكلت البيانات التي جُمعت أساسًا لآلية إحالة، مدعومة بنظام معلومات مصمم لمواءمة اللاجئين مع فرص العمل المتاحة بناءً على ملفاتهم الشخصية. وقد حُللت البيانات لفهم العرض والطلب الحالي والمستقبلي على العمالة، وساعدت أيضًا في تحديد الفرص والعوائق التي يواجهها اللاجئون في الحصول على فرص عمل في الأردن ودول أخرى.

وبحلول نهاية عام 2024، أُحيل أكثر من 4 آلاف لاجئ إلى فرص عمل في قطاعات مختلفة.

وقد ركز الدعم الفني الذي قدمه برنامج الأغذية لأنظمة الحماية الاجتماعية الحكومية على تعزيز كفاءة وفعالية برامج صندوق المعونة الوطنية. وقد استفاد من هذا الدعم 220 ألف أسرة أردنية محتاجة، أي ما يعادل أكثر من مليون فرد.

كما عزز البرنامج شراكته مع وزارة التنمية الاجتماعية عبر تحديث الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية، وأقام شراكة جديدة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لوضع مقترح لدمج العناصر المراعية للتغذية في نظام إعانات الأمومة في الأردن.

والعام الماضي، تلقى ما يقرب من 520 ألف طالب من الفئات الضعيفة في المناطق والمخيمات التي تعاني من الفقر وجبات صحية وألواح تمر.

دعم لمواجهة تحديات المناخ

واستجابةً لتحديات المناخ التي يواجهها الأردن كواحد من أكثر دول العالم ندرة في المياه، اتخذ برنامج الأغذية في الأردن خطوات مهمة نحو تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وفي العام الماضي، حصل برنامج الأغذية على تمويل استعداد من الصندوق الأخضر للمناخ، وهو إنجاز رائد، وهو الأول من نوعه لبرنامج الأغذية العالمي على مستوى العالم، حيث يُمكّن "برنامج الاستعداد" هذا برنامج الأغذية من تقديم المساعدة الفنية للحكومة بشأن تعبئة وإدارة تمويل المناخ، مما يمثل خطوة أولى حيوية نحو استدامة البرنامج.

وعبر الشراكة مع بنك تنمية المدن والقرى، الجهة الأردنية المسؤولة عن الوصول المباشر لصندوق المناخ الأخضر، أحرز "الأغذية" تقدمًا بإعداد مقترح تمويل شامل لصندوق المناخ الأخضر، ومن المتوقع اكتماله خلال العام الحالي.

ويركز المشروع المقترح، الذي يمتد لعدة سنوات، على تحسين فرص حصول المزارعين والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل، ما يُمكّنهم من تبني تقنيات وممارسات تُعزز قدرتهم على الصمود في مواجهة صدمات المناخ مستقبلًا.

كما أطلق برنامج الأغذية ، بالشراكة مع مؤسسة الإقراض الزراعي، مشروعًا تجريبيًا لزيادة فرص حصول المزارعين على التمويل اللازم للممارسات الزراعية المقاومة لتغير المناخ.

وأطلق مشروعًا تكميليًا لإدارة الموارد الطبيعية لتعزيز القدرة التكيفية للمجتمعات المحلية الضعيفة في الأردن، مع إعطاء الأولوية للصيانة المستدامة للغابات والمراعي.

كما قام برنامج الأغذية بتطوير النظام الوطني الحكومي لمعلومات إدارة الأمن الغذائي، والذي يعتبر الأول من نوعه في الأردن، ويدعم الحكومة في رصد التقدم المحرز في مجال الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة واتخاذ القرارات.

ويُعد برنامج الأغذية العالمي الشريك الأمثل لوزارة الزراعة في مبادرته للحد من هدر الغذاء، والتي تُركز على الحد من فقد وهدر الغذاء في الأردن عبر مبادرات متنوعة. وسيواصل برنامج الأغذية الدعوة لدعم مستدام مع تنويع التمويل عبر شراكات وآليات تمويل جديدة.

وإستجابةً لتحديات التمويل، يُعزز برنامج الأغذية تعاونه مع الحكومة لتعزيز حوكمة الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، مما يُسهم في استجابات أكثر استدامة في ظل التحديات الإنسانية والإنمائية المُتطورة.