ترمب: سنعمل على حل أزمة غزة

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إدارته ستعمل على "حل أزمة غزة المستمرة منذ عقود"، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وأقر ترمب بأن غزة تعرضت للحصار منذ سنوات طويلة وبأن كثيرين يقتلون هناك، مؤكدا أن واشنطن "تسعى للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن المحتجزين هناك".

وفي تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، قال ترامب إنه تحدث إلى نتنياهو، مضيفا أنه قد يزور البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وتتزامن تصريحات ترمب عن غزة مع تواصل مجازر الاحتلال في القطاع وكان آخرها المجزرة المروعة في مدرسة "دار الأرقم" التي تؤوي نازحين في حي التفاح بمدينة غزة، وخلفت عشرات الشهداء والجرحى.

والأحد الماضي، توعّد نتنياهو بتصعيد الإبادة الجماعية بقطاع غزة وتنفيذ مخطط الرئيس الأميركي لتهجير الفلسطينيين.

ومنذ استئناف عدوانها على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، قتلت إسرائيل أكثر من 1066 فلسطينيا وأصابت 2597 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وفق وزارة الصحة بالقطاع.

وبدعم أميركي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.