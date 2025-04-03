غارات إسرائيلية جديدة تستهدف محيط مدينة الكسوة بريف دمشق

غارات إسرائيلية جديدة تستهدف محيط مدينة الكسوة بريف دمشق
خبرني - استهدفت غارات جوية إسرائيلية، مساء الخميس منطقة الكسوة بريف العاصمة دمشق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأتت هذه الغارات الجديدة بعيد تنديد الأمم المتحدة بـ"التصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر والمتزايد" في سوريا، محذّرة من أن هذه الأفعال "تتسبب في زعزعة استقرار" هذا البلد "في توقيت حساس".
واتّهمت سوريا إسرائيل بـ"تعمّد زعزعة" استقرارها، بعد سلسلة غارات طالت ليل الأربعاء الخميس مواقع عسكرية بينها مطار حماة العسكري، وتوغّل قواتها جنوبا، ما أسفر عن مقتل 13 سوريا على الأقلّ، وفق المرصد.
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