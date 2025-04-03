غارات إسرائيلية جديدة تستهدف محيط مدينة الكسوة بريف دمشق

خبرني - استهدفت غارات جوية إسرائيلية، مساء الخميس منطقة الكسوة بريف العاصمة دمشق، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأتت هذه الغارات الجديدة بعيد تنديد الأمم المتحدة بـ"التصعيد العسكري الإسرائيلي المتكرر والمتزايد" في سوريا، محذّرة من أن هذه الأفعال "تتسبب في زعزعة استقرار" هذا البلد "في توقيت حساس".

واتّهمت سوريا إسرائيل بـ"تعمّد زعزعة" استقرارها، بعد سلسلة غارات طالت ليل الأربعاء الخميس مواقع عسكرية بينها مطار حماة العسكري، وتوغّل قواتها جنوبا، ما أسفر عن مقتل 13 سوريا على الأقلّ، وفق المرصد.