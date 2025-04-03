ماكرون يلتقي بممثلي القطاعات المتضررة من الرسوم الأمريكية

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ماكرون يلتقي بممثلي القطاعات المتضررة من الرسوم الأمريكية
(MENAFN- Al-Bayan) قالت الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا مع ممثلي قطاعات الأعمال المتضررة من الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، وذلك في قصر الإليزيه في وقت لاحق من اليوم.
وكشف ترامب أمس الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بحد أدنى عشرة في المئة على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، مع رسوم أعلى عند 20 بالمئة للاتحاد الأوروبي، مما يؤجج حربا تجارية عالمية تهدد بارتفاع التضخم وتقويض النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم.
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