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ماكرون يلتقي بممثلي القطاعات المتضررة من الرسوم الأمريكية

ماكرون يلتقي بممثلي القطاعات المتضررة من الرسوم الأمريكية

2025-04-03 03:02:14
(MENAFN- Al-Bayan) قالت الرئاسة الفرنسية اليوم الخميس إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا مع ممثلي قطاعات الأعمال المتضررة من الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء، وذلك في قصر الإليزيه في وقت لاحق من اليوم.

وكشف ترامب أمس الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بحد أدنى عشرة في المئة على معظم السلع الواردة إلى الولايات المتحدة، مع رسوم أعلى عند 20 بالمئة للاتحاد الأوروبي، مما يؤجج حربا تجارية عالمية تهدد بارتفاع التضخم وتقويض النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والعالم.

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