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فون دير لاين: لم يفت الأوان للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية

فون دير لاين: لم يفت الأوان للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية

2025-04-03 03:02:14
(MENAFN- Al-Bayan) أبقت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس الباب مفتوحا أمام المفاوضات مع الإدارة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية التي أعلنها دونالد ترامب، معتبرة أنه من الممكن إيجاد حل تفاوضي ومؤكدة في الوقت نفسه أن الأوروبيين "مستعدون للرد".

وقالت فون دير لاين من سمرقند في أوزبكستان حيث تشارك في قمة للاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى، إن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي تشكل "ضربة كبيرة" للاقتصاد العالمي.

وأبدت "أسفها العميق" للقرار قائلة إن الأوروبيين "مستعدون للرد" ويعملون على "حزمة جديدة من التدابير المضادة" في حال فشل المفاوضات مع الإدارة الأمريكية.

لكنها أشارت إلى أن "الأوان لم يفت بعد لمواجهة المخاوف عبر المفاوضات"، مؤكدة أن مفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش "على اتصال دائم" مع نظرائه الأمريكيين. وأضافت "سنسعى لتقليل العقبات، وليس لزيادتها".

ولفتت إلى أنه "منذ البداية، كنا على استعداد للتفاوض مع الولايات المتحدة لإزالة

وأوضحت "نحن نضع اللمسات النهائية على الحزمة الأولى من الإجراءات المضادة ردا على التعريفات التي فرضت على الصلب. ونحن نستعد الآن لاتخاذ تدابير مضادة أخرى لحماية مصالحنا وأعمالنا إذا فشلت المفاوضات".

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