فون دير لاين: لم يفت الأوان للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية

فون دير لاين: لم يفت الأوان للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية
وقالت فون دير لاين من سمرقند في أوزبكستان حيث تشارك في قمة للاتحاد الأوروبي وآسيا الوسطى، إن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي تشكل "ضربة كبيرة" للاقتصاد العالمي.
وأبدت "أسفها العميق" للقرار قائلة إن الأوروبيين "مستعدون للرد" ويعملون على "حزمة جديدة من التدابير المضادة" في حال فشل المفاوضات مع الإدارة الأمريكية.
لكنها أشارت إلى أن "الأوان لم يفت بعد لمواجهة المخاوف عبر المفاوضات"، مؤكدة أن مفوض التجارة الأوروبي ماروس سيفكوفيتش "على اتصال دائم" مع نظرائه الأمريكيين. وأضافت "سنسعى لتقليل العقبات، وليس لزيادتها".
ولفتت إلى أنه "منذ البداية، كنا على استعداد للتفاوض مع الولايات المتحدة لإزالة
وأوضحت "نحن نضع اللمسات النهائية على الحزمة الأولى من الإجراءات المضادة ردا على التعريفات التي فرضت على الصلب. ونحن نستعد الآن لاتخاذ تدابير مضادة أخرى لحماية مصالحنا وأعمالنا إذا فشلت المفاوضات".
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