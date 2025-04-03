الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأمريكية

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الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأمريكية
(MENAFN- Al-Bayan) قالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريماس الخميس إن الاتحاد الأوروبي يعتزم في رده على الرسوم الجمركية التي أعلنها دونالد ترامب "استهداف الخدمات الرقمية".
وأضافت لشبكة "إر تي إل" الفرنسية "نحن متأكدون من أننا سنواجه تبعات سلبية على الإنتاج"، معربة عن قلقها خصوصا بشأن تأثير القرار الأمريكي على قطاع المشروبات الروحية.
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