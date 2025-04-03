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الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأمريكية

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأمريكية

2025-04-03 03:02:13
(MENAFN- Al-Bayan) قالت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية صوفي بريماس الخميس إن الاتحاد الأوروبي يعتزم في رده على الرسوم الجمركية التي أعلنها دونالد ترامب "استهداف الخدمات الرقمية".

وأضافت لشبكة "إر تي إل" الفرنسية "نحن متأكدون من أننا سنواجه تبعات سلبية على الإنتاج"، معربة عن قلقها خصوصا بشأن تأثير القرار الأمريكي على قطاع المشروبات الروحية.

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