السجن المشدد 3 سنوات لفنان مصري هتك عرض متدربات
خبرني - في قرار نهائي من محكمة النقض، تم تأكيد حكم السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ضد الفنان المصري شادي خلف، بعد إدانته بتهمة التعدي على سبع فتيات في ورش تمثيل خاصة به، وجاء الحكم بعد أن تم رفض الطعن المقدم من المتهم، ليصبح الحكم واجب التنفيذ.
تفاصيل القضية
أثناء إقامته ورشاً لتدريب التمثيل في القاهرة ونويبع، استغل شادي خلف موقعه كمدرب تمثيل لاستدراج الفتيات اللواتي كن يرغبن في دخول عالم الفن والشهرة، ليقوم بهتك عرضهن خلال التدريبات تحت غطاء تقديم مشاهد تمثيلية تتضمن مشاهد إغراء.
واتضح من التحقيقات أن المتهم استغل انفراده بالضحايا في تلك الورش لارتكاب الاعتداءات الجسدية عليهن.
وبدأت القضية في عام 2021 عندما تقدمت الفتيات المتضررات بشكاوى للشرطة، وأدلت بعضهن بشهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضهن للاعتداء من قبل شادي خلف، وتم القبض على الفنان في أكتوبر 2021 وبدء محاكمته الجنائية.
وفي 22 فبراير 2022، صدر الحكم الأول بحقه بالسجن 3 سنوات بتهمة هتك عرض الفتيات، إلا أن دفاعه قدم طعناً على الحكم مدعياً أن هناك قصور في حيثياته.
ومع مرور الوقت، أكدت محكمة النقض في مارس 2025 صحة الحكم وأيدت العقوبة المقررة، ليصبح الحكم نهائياً ولا مجال للطعن عليه مجدداً.
من هو شادي خلف؟
الجدير بالذكر أن شادي خلف هو ممثل ومدرب تمثيل مصري، ينحدر من أسرة فنية وهو ابن الشاعر المصري الراحل نبيل خلف، وبدأ مسيرته الفنية في عالم السينما من خلال فيلم "هي فوضى" للمخرج الكبير يوسف شاهين، الذي كان نقطة انطلاقه.
كما شارك في عدة أعمال سينمائية بارزة مثل "365 يوم سعادة"، "كلمني شكراً"، و"حين ميسرة"، ليُثبت نفسه كممثل موهوب.
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