السجن المشدد 3 سنوات لفنان مصري هتك عرض متدربات



خبرني - في قرار نهائي من محكمة النقض، تم تأكيد حكم السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات ضد الفنان المصري شادي خلف، بعد إدانته بتهمة التعدي على سبع فتيات في ورش تمثيل خاصة به، وجاء الحكم بعد أن تم رفض الطعن المقدم من المتهم، ليصبح الحكم واجب التنفيذ.

تفاصيل القضية

أثناء إقامته ورشاً لتدريب التمثيل في القاهرة ونويبع، استغل شادي خلف موقعه كمدرب تمثيل لاستدراج الفتيات اللواتي كن يرغبن في دخول عالم الفن والشهرة، ليقوم بهتك عرضهن خلال التدريبات تحت غطاء تقديم مشاهد تمثيلية تتضمن مشاهد إغراء.

واتضح من التحقيقات أن المتهم استغل انفراده بالضحايا في تلك الورش لارتكاب الاعتداءات الجسدية عليهن.

وبدأت القضية في عام 2021 عندما تقدمت الفتيات المتضررات بشكاوى للشرطة، وأدلت بعضهن بشهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرضهن للاعتداء من قبل شادي خلف، وتم القبض على الفنان في أكتوبر 2021 وبدء محاكمته الجنائية.

وفي 22 فبراير 2022، صدر الحكم الأول بحقه بالسجن 3 سنوات بتهمة هتك عرض الفتيات، إلا أن دفاعه قدم طعناً على الحكم مدعياً أن هناك قصور في حيثياته.

ومع مرور الوقت، أكدت محكمة النقض في مارس 2025 صحة الحكم وأيدت العقوبة المقررة، ليصبح الحكم نهائياً ولا مجال للطعن عليه مجدداً.

من هو شادي خلف؟

الجدير بالذكر أن شادي خلف هو ممثل ومدرب تمثيل مصري، ينحدر من أسرة فنية وهو ابن الشاعر المصري الراحل نبيل خلف، وبدأ مسيرته الفنية في عالم السينما من خلال فيلم "هي فوضى" للمخرج الكبير يوسف شاهين، الذي كان نقطة انطلاقه.

كما شارك في عدة أعمال سينمائية بارزة مثل "365 يوم سعادة"، "كلمني شكراً"، و"حين ميسرة"، ليُثبت نفسه كممثل موهوب.