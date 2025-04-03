مورينيو يضرب مدرب غلطة سراي في أنفه

مورينيو يضرب مدرب غلطة سراي في أنفه
خبرني - عاد المدرب جوزيه مورينيو إلى إثارة الجدل مجدداً بواقعة غريبة أثناء قمة مباريات الكأس في تركيا.
اعتدى المدرب البرتغالي على نظيره أوكان بوروك المدير الفني لفريق غلطة سراي عقب مواجهة فنربخشة في ربع نهائي كأس تركيا.
وظهر جوزيه مورينيو غاضباً بعد المباراة، حيث إنه في الوقت الذي توجه فيه مدرب غلطة سراي لمصافحة حكام المباراة، التقيا وجهاً لوجه، وحدث تلاسن بينهما قبل أن يقوم المدرب البرتغالي بالاعتداء على منافسه.
من جهته، سخر الحساب الرسمي لنادي غلطة سراي من مورينيو، بعدما نشر على إكس صورة تجمع مدرب الفريق وهو ينظر نحو جوزيه.
وقال النادي: "لا يجب عليك الهجوم، بل يجب عليك الهضم"، مرفقاً رمزاً تعبيرياً يضع إصبعه على فمه، مطالباً مورينيو بالسكوت.
وأعاد النادي نشر مقطع فيديو كرتوني ساخر من المدرب البرتغالي، مؤكداً أن غلطة سراي هو كابوسه في تركيا.
وكان غلطة سراي قد حقق انتصاراً مثيراً على فنربخشة 2-1، ليبلغ الأول نصف نهائي كأس تركيا.
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