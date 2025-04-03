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مورينيو يضرب مدرب غلطة سراي في أنفه

مورينيو يضرب مدرب غلطة سراي في أنفه

2025-04-03 03:01:22
(MENAFN- Khaberni)


خبرني - عاد المدرب جوزيه مورينيو إلى إثارة الجدل مجدداً بواقعة غريبة أثناء قمة مباريات الكأس في تركيا.

اعتدى المدرب البرتغالي على نظيره أوكان بوروك المدير الفني لفريق غلطة سراي عقب مواجهة فنربخشة في ربع نهائي كأس تركيا.

وظهر جوزيه مورينيو غاضباً بعد المباراة، حيث إنه في الوقت الذي توجه فيه مدرب غلطة سراي لمصافحة حكام المباراة، التقيا وجهاً لوجه، وحدث تلاسن بينهما قبل أن يقوم المدرب البرتغالي بالاعتداء على منافسه.

من جهته، سخر الحساب الرسمي لنادي غلطة سراي من مورينيو، بعدما نشر على إكس صورة تجمع مدرب الفريق وهو ينظر نحو جوزيه.

وقال النادي: "لا يجب عليك الهجوم، بل يجب عليك الهضم"، مرفقاً رمزاً تعبيرياً يضع إصبعه على فمه، مطالباً مورينيو بالسكوت.

وأعاد النادي نشر مقطع فيديو كرتوني ساخر من المدرب البرتغالي، مؤكداً أن غلطة سراي هو كابوسه في تركيا.

وكان غلطة سراي قد حقق انتصاراً مثيراً على فنربخشة 2-1، ليبلغ الأول نصف نهائي كأس تركيا.

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