صورة تكشف حقيقة تجديد محمد صلاح مع ليفربول
خبرني - كشفت تقارير إعلامية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل اللاعب محمد صلاح في الموسم المقبل.
ذكر الإعلامي الموثوق سانتي أونا أن الدولي المصري اقترب بشدة من تجديد عقده مع ليفربول.
وأوضح على إكس أن ليفربول توصل إلى اتفاق على كافة التفاصيل مع محمد صلاح بشأن استمراره مع الفريق.
وأشار إلى أن النادي الإنجليزي يثق تماماً في اكتمال إجراءات تجديد عقد هداف الدوري الإنجليزي.
وأكد أن صلاح سيوقع على عقد جديد مدته موسمان، لافتاً إلى أنه يتم وضع الرتوش الأخيرة على العقد قبل الإعلان الرسمي.
في المقابل ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه ظهرت مؤشرات جديدة تؤكد أن اللاعب المصري لن يغادر أنفيلد.
وقالت: "تم تداول صورة للهداف المصري وهو يرتدي قميص التدريبات الخاص بفريقه، حيث ظهر مبتسماً ومن حوله طاقم تصوير".
وسلطت الصحيفة الضوء على ردود أفعال مشجعي ليفربول، الذين ربطوا هذه الصورة بتجديد عقده، في ظل خروج أنباء تفيد بتوصله لاتفاق شبه نهائي مع النادي على التجديد لمدة عامين.
ونقلت كلمات أحد المشجعين على إكس قائلاً: "من الأفضل أن يكون هذا هو تصوير فيديو عقد صلاح الجديد".
وقال مشجع آخر: "الصورة منتشرة.. فريق ليفربول الإعلامي، صلاح سعيد، ليس في مجمع أكسا، ليس في أنفيلد. هل يمكن أن يكون (التجديد)؟"، بينما كتب مشجع آخر "عقد جديد، لأنه من غير الممكن أن نهدر ميزانية التسويق مع تبقي 9 مباريات فقط".
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