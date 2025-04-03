صورة تكشف حقيقة تجديد محمد صلاح مع ليفربول



خبرني - كشفت تقارير إعلامية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل اللاعب محمد صلاح في الموسم المقبل.

ذكر الإعلامي الموثوق سانتي أونا أن الدولي المصري اقترب بشدة من تجديد عقده مع ليفربول.

وأوضح على إكس أن ليفربول توصل إلى اتفاق على كافة التفاصيل مع محمد صلاح بشأن استمراره مع الفريق.

وأشار إلى أن النادي الإنجليزي يثق تماماً في اكتمال إجراءات تجديد عقد هداف الدوري الإنجليزي.

وأكد أن صلاح سيوقع على عقد جديد مدته موسمان، لافتاً إلى أنه يتم وضع الرتوش الأخيرة على العقد قبل الإعلان الرسمي.

في المقابل ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أنه ظهرت مؤشرات جديدة تؤكد أن اللاعب المصري لن يغادر أنفيلد.

وقالت: "تم تداول صورة للهداف المصري وهو يرتدي قميص التدريبات الخاص بفريقه، حيث ظهر مبتسماً ومن حوله طاقم تصوير".

وسلطت الصحيفة الضوء على ردود أفعال مشجعي ليفربول، الذين ربطوا هذه الصورة بتجديد عقده، في ظل خروج أنباء تفيد بتوصله لاتفاق شبه نهائي مع النادي على التجديد لمدة عامين.

ونقلت كلمات أحد المشجعين على إكس قائلاً: "من الأفضل أن يكون هذا هو تصوير فيديو عقد صلاح الجديد".

وقال مشجع آخر: "الصورة منتشرة.. فريق ليفربول الإعلامي، صلاح سعيد، ليس في مجمع أكسا، ليس في أنفيلد. هل يمكن أن يكون (التجديد)؟"، بينما كتب مشجع آخر "عقد جديد، لأنه من غير الممكن أن نهدر ميزانية التسويق مع تبقي 9 مباريات فقط".