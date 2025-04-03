النفط يهبط بعد قرارات (يوم التحرير)
خبرني - انخفضت أسعار النفط دولارين، اليوم الخميس، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مضادة على شركاء تجاريين، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية، قد تقوض الطلب على الخام.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.97 دولار أو 2.63% إلى 72.98 دولار، كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.98 دولار أو 2.76% إلى 69.73 دولار.
وأعلن ترامب، أمس الأربعاء، الذي أسماه "يوم التحرير"، رسوماً جمركية جديدة من شأنها أن تقلب نظام التجارة العالمي رأساً على عقب.
وسجل الخامان ارتفاعاً عند التسوية في الجلسة السابقة لكنهما تحولاً إلى الانخفاض خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ترامب، وأعلن فيه عن فرض رسوم جمركية أساسية بـ10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وزيادة الرسوم الجمركية على العشرات من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد.
وقال كبير محللي السلع لدى مجموعة إس.إي.بي بيارني شيلدروب، "ندرك أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على التجارة والنمو الاقتصادي، وبالتالي على نمو الطلب على النفط. لكننا لا نعرف مدى فداحة ذلك، إذ أن آثاره ستظهر تدريجياً في المستقبل".
وقال البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة ستكون معفاة من الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضها ترامب.
وقد تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى مفاقمة التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي وزيادة النزاعات التجارية، وهي احتمالات أثرت سلباً على أسعار النفط.
ودعمت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء الاتجاه الهبوطي، بعدما أظهرت ارتفاعاً كبيراً بشكل مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية بلغ 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.
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