النفط يهبط بعد قرارات (يوم التحرير)

خبرني - انخفضت أسعار النفط دولارين، اليوم الخميس، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مضادة على شركاء تجاريين، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية، قد تقوض الطلب على الخام.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.97 دولار أو 2.63% إلى 72.98 دولار، كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.98 دولار أو 2.76% إلى 69.73 دولار.

وأعلن ترامب، أمس الأربعاء، الذي أسماه "يوم التحرير"، رسوماً جمركية جديدة من شأنها أن تقلب نظام التجارة العالمي رأساً على عقب.

وسجل الخامان ارتفاعاً عند التسوية في الجلسة السابقة لكنهما تحولاً إلى الانخفاض خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ترامب، وأعلن فيه عن فرض رسوم جمركية أساسية بـ10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، وزيادة الرسوم الجمركية على العشرات من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد.

وقال كبير محللي السلع لدى مجموعة إس.إي.بي بيارني شيلدروب، "ندرك أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على التجارة والنمو الاقتصادي، وبالتالي على نمو الطلب على النفط. لكننا لا نعرف مدى فداحة ذلك، إذ أن آثاره ستظهر تدريجياً في المستقبل".

وقال البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة ستكون معفاة من الرسوم الجمركية الجديدة، التي فرضها ترامب.

وقد تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى مفاقمة التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي وزيادة النزاعات التجارية، وهي احتمالات أثرت سلباً على أسعار النفط.

ودعمت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء الاتجاه الهبوطي، بعدما أظهرت ارتفاعاً كبيراً بشكل مفاجئ في مخزونات الخام الأمريكية بلغ 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.