كذبة نيسان تورط مذيعة شهيرة في موقف محرج
خبرني - في واقعة أثارت جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، تورطت المذيعة الأسترالية المقيمة في بريطانيا جورجينا بيرنيت، نجمة برنامج "This Morning"، في موقف محرج بعدما نشرت إعلاناً عن حملها كجزء من مزحة "كذبة أبريل".
وقامت المذيعة الشهيرة بمفاجأة متابعيها عبر "إنستغرام" يوم 1 أبريل (نيسان) 2025، بنشر صورة بدت فيها وكأنها حامل، مما جعل الكثير من متابعيها يعتقدون أن الإعلان حقيقي، لكن ما تبين لاحقاً هو أن هذا الادعاء كان جزءاً من المزحة المعروفة.
ردود فعل غاضبة وحذف المنشور
ما كان متوقعاً أن يكون مزحة بسيطة حول يوم كذبة أبريل، أصبح مثاراً لجدل واسع، فالكثير من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي لم يبدوا إعجابهم بالمزحة، حيث وصفها بعضهم بـ"المحرجة" و"غير لائقة".
وقد كتب أحدهم تعليقاً على المنشور قائلاً: "هذا ليس مضحكاً إذا كانت هذه مزحة كذبة أبريل"، فيما وصفها آخرون بأنها كانت "غير حساسة" تجاه النساء اللواتي يعانين من مشاكل الخصوبة أو فقدان الحمل.
وفي ضوء الانتقادات الواسعة التي تلقتها، قامت جورجينا بيرنيت بحذف المنشور بسرعة من حسابها على "إنستغرام"، لتستبدله بمنشور آخر تهنئ فيه قطها بعيد ميلاده.
وعلى الرغم من المحاولات للتخفيف من حدة الموقف، إلا أن المذيعة تعرضت للانتقادات الشديدة بسبب التصرف غير المدروس.
لماذا كانت المزحة حساسة؟
الجدل حول هذا الموضوع تفاقم بعد أن نشرت جمعية "تومي" الخيرية المعنية بمشاكل الخصوبة وفقدان الحمل منشوراً قبل يوم كذبة أبريل يحذر من المزاح حول الحمل، مشيرة إلى أن مثل هذه المزحات قد تكون مؤلمة للنساء اللاتي يعانين من مشاكل في الإنجاب أو فقدان الحمل.
وأكدت الجمعية أن المزحات حول الحمل ليست مضحكة بالنسبة للأشخاص الذين مروا بتجارب قاسية في هذا النطاق.
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