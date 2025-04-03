كذبة نيسان تورط مذيعة شهيرة في موقف محرج



خبرني - في واقعة أثارت جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، تورطت المذيعة الأسترالية المقيمة في بريطانيا جورجينا بيرنيت، نجمة برنامج "This Morning"، في موقف محرج بعدما نشرت إعلاناً عن حملها كجزء من مزحة "كذبة أبريل".

وقامت المذيعة الشهيرة بمفاجأة متابعيها عبر "إنستغرام" يوم 1 أبريل (نيسان) 2025، بنشر صورة بدت فيها وكأنها حامل، مما جعل الكثير من متابعيها يعتقدون أن الإعلان حقيقي، لكن ما تبين لاحقاً هو أن هذا الادعاء كان جزءاً من المزحة المعروفة.

ردود فعل غاضبة وحذف المنشور

ما كان متوقعاً أن يكون مزحة بسيطة حول يوم كذبة أبريل، أصبح مثاراً لجدل واسع، فالكثير من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي لم يبدوا إعجابهم بالمزحة، حيث وصفها بعضهم بـ"المحرجة" و"غير لائقة".

وقد كتب أحدهم تعليقاً على المنشور قائلاً: "هذا ليس مضحكاً إذا كانت هذه مزحة كذبة أبريل"، فيما وصفها آخرون بأنها كانت "غير حساسة" تجاه النساء اللواتي يعانين من مشاكل الخصوبة أو فقدان الحمل.

وفي ضوء الانتقادات الواسعة التي تلقتها، قامت جورجينا بيرنيت بحذف المنشور بسرعة من حسابها على "إنستغرام"، لتستبدله بمنشور آخر تهنئ فيه قطها بعيد ميلاده.

وعلى الرغم من المحاولات للتخفيف من حدة الموقف، إلا أن المذيعة تعرضت للانتقادات الشديدة بسبب التصرف غير المدروس.

لماذا كانت المزحة حساسة؟

الجدل حول هذا الموضوع تفاقم بعد أن نشرت جمعية "تومي" الخيرية المعنية بمشاكل الخصوبة وفقدان الحمل منشوراً قبل يوم كذبة أبريل يحذر من المزاح حول الحمل، مشيرة إلى أن مثل هذه المزحات قد تكون مؤلمة للنساء اللاتي يعانين من مشاكل في الإنجاب أو فقدان الحمل.

وأكدت الجمعية أن المزحات حول الحمل ليست مضحكة بالنسبة للأشخاص الذين مروا بتجارب قاسية في هذا النطاق.