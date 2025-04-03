الأردن.. طقس لطيف حتى السبت



خبرني - يكون الطقس الخميس، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

ويكون الطقس يومي الجمعة والسبت، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

أما الأحد، فيطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة؛ ويكون الطقس دافئًا في أغلب المناطق وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 22 - 10 درجة مئوية، وفي غرب عمان 20 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 17 - 6، وفي مرتفعات الشراة 18 - 5، وفي مناطق البادية 24 - 11، وفي مناطق السهول 22 - 10، وفي الأغوار الشمالية 30 - 14، وفي الأغوار الجنوبية 32 - 18،وفي البحر الميت 31 - 16، وفي خليج العقبة 31 - 17 درجة مئوية.