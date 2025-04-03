  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
24 شهيدا في قصف متواصل على غزة منذ الفجر

24 شهيدا في قصف متواصل على غزة منذ الفجر

2025-04-03 02:18:37
(MENAFN- Khaberni)


خبرني - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 24 فلسطينيا جراء القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل على مدينتي خان يونس وغزة منذ فجر اليوم.

وفي مدينة غزة، قال المراسل إن 3 شهداء وأكثر من 15 مصابا سقطوا إثر قصف جوي استهدف منزلا في حي الشجاعية شرقي المدينة.

كما أن هناك 3 شهداء ومصابون ومفقودون إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

وفي دير البلح وسط القطاع، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة على دورية للشرطة وسط المدينة.

والشهداء هم 3 من عناصر وضباط الشرطة كانوا يؤدون عملهم إضافة إلى طفل من المارة. وقد نقلت جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، أفاد المراسل باستشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين في قصف على منزل وخيام تؤوي نازحين في منطقة الكتيبة شمالي المدينة.

MENAFN03042025000151011027ID1109384529

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث