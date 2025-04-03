24 شهيدا في قصف متواصل على غزة منذ الفجر
خبرني - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 24 فلسطينيا جراء القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل على مدينتي خان يونس وغزة منذ فجر اليوم.
وفي مدينة غزة، قال المراسل إن 3 شهداء وأكثر من 15 مصابا سقطوا إثر قصف جوي استهدف منزلا في حي الشجاعية شرقي المدينة.
كما أن هناك 3 شهداء ومصابون ومفقودون إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة اليرموك وسط مدينة غزة.
وفي دير البلح وسط القطاع، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة على دورية للشرطة وسط المدينة.
والشهداء هم 3 من عناصر وضباط الشرطة كانوا يؤدون عملهم إضافة إلى طفل من المارة. وقد نقلت جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.
وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، أفاد المراسل باستشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين في قصف على منزل وخيام تؤوي نازحين في منطقة الكتيبة شمالي المدينة.
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