24 شهيدا في قصف متواصل على غزة منذ الفجر



خبرني - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 24 فلسطينيا جراء القصف الجوي الإسرائيلي المتواصل على مدينتي خان يونس وغزة منذ فجر اليوم.

وفي مدينة غزة، قال المراسل إن 3 شهداء وأكثر من 15 مصابا سقطوا إثر قصف جوي استهدف منزلا في حي الشجاعية شرقي المدينة.

كما أن هناك 3 شهداء ومصابون ومفقودون إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة اليرموك وسط مدينة غزة.

وفي دير البلح وسط القطاع، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة على دورية للشرطة وسط المدينة.

والشهداء هم 3 من عناصر وضباط الشرطة كانوا يؤدون عملهم إضافة إلى طفل من المارة. وقد نقلت جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، أفاد المراسل باستشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين في قصف على منزل وخيام تؤوي نازحين في منطقة الكتيبة شمالي المدينة.