بالأسماء.. قائمة الدول التي شملتها رسوم ترمب الجمركية



خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية مضادة عالمية خلال فعالية في البيت الأبيض.

قال ترامب عن شركائه التجاريين وبالأخص المكسيك وكندا: "ندعم الكثير من الدول ونحافظ على استمرار أدائها واستمرار أعمالها. لماذا نفعل هذا؟ أقصد، متى نقول عليكم أن تعملوا لأنفسكم؟".

وأضاف "لم يعد العجز التجاري مجرد مشكلة اقتصادية، بل أصبح حالة طوارئ وطنية"، وفق وكالة رويترز.

رفع ترامب لوحة تُظهر الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على معظم الدول. وتراوحت الرسوم على اللوحة بين 10% و49%.

مع وجود استثناءات قليلة واستنادا إلى الجدول الذي قرأه ترامب، بلغ معدل الرسوم الجمركية الذي فرضته الولايات المتحدة على معظم الدول حوالي نصف ما تفرضه تلك الدول. وأظهر الجدول أن هناك بعض الاستثناءات التي فرضت فيها الولايات المتحدة معدلات مساوية للتي تفرضها الدول.

وقال ترامب "الرسوم ليست مضادة بالكامل.. إنها مضادة نوعا ما".

وفيما يلي قائمة بمعدلات الرسوم الجمركية الجديدة التي عرضها ترامب، على بعض الدول.

الجزائر 30 %

عمان 10 %

أوروجواي 10 %

جزر الباهاما 10 %

ليسوتو 50 %

الأردن 20%

أوكرانيا 10 %

البحرين 10 %

قطر 10 %

موريشيوس 40 %

جزر فيجي 32%

أيسلندا 10%

كينيا 10%

إمارة ليختنشتاين 37%

جيانا 38%

هايتي 10%

البوسنة والهرسك 35%

نيجيريا 14%

ناميبيا 21%

سلطنة بروناي 24%

بوليفيا 10%

بنما 10%

فنزويلا 15%

مقدونيا الشمالية 33%

إثيوبيا 10%