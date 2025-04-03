بالأسماء.. قائمة الدول التي شملتها رسوم ترمب الجمركية

بالأسماء.. قائمة الدول التي شملتها رسوم ترمب الجمركية
خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية مضادة عالمية خلال فعالية في البيت الأبيض.
قال ترامب عن شركائه التجاريين وبالأخص المكسيك وكندا: "ندعم الكثير من الدول ونحافظ على استمرار أدائها واستمرار أعمالها. لماذا نفعل هذا؟ أقصد، متى نقول عليكم أن تعملوا لأنفسكم؟".
وأضاف "لم يعد العجز التجاري مجرد مشكلة اقتصادية، بل أصبح حالة طوارئ وطنية"، وفق وكالة رويترز.
رفع ترامب لوحة تُظهر الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على معظم الدول. وتراوحت الرسوم على اللوحة بين 10% و49%.
مع وجود استثناءات قليلة واستنادا إلى الجدول الذي قرأه ترامب، بلغ معدل الرسوم الجمركية الذي فرضته الولايات المتحدة على معظم الدول حوالي نصف ما تفرضه تلك الدول. وأظهر الجدول أن هناك بعض الاستثناءات التي فرضت فيها الولايات المتحدة معدلات مساوية للتي تفرضها الدول.
وقال ترامب "الرسوم ليست مضادة بالكامل.. إنها مضادة نوعا ما".
وفيما يلي قائمة بمعدلات الرسوم الجمركية الجديدة التي عرضها ترامب، على بعض الدول.
الجزائر 30 %
عمان 10 %
أوروجواي 10 %
جزر الباهاما 10 %
ليسوتو 50 %
الأردن 20%
أوكرانيا 10 %
البحرين 10 %
قطر 10 %
موريشيوس 40 %
جزر فيجي 32%
أيسلندا 10%
كينيا 10%
إمارة ليختنشتاين 37%
جيانا 38%
هايتي 10%
البوسنة والهرسك 35%
نيجيريا 14%
ناميبيا 21%
سلطنة بروناي 24%
بوليفيا 10%
بنما 10%
فنزويلا 15%
مقدونيا الشمالية 33%
إثيوبيا 10%
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