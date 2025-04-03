الراقصة دينا: كنت صديقة لباسل الأسد ومشاهد صيدنايا مزيفة



خبرني - أثارت تصريحات الراقصة دينا خلال استضافتها في إحدى البرامج التلفزيونية جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تحدثت عن علاقتها بالنظام السوري السابق وصداقتها بالراحل باسل الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وكشفت دينا عن علاقتها الممتدة بعائلة آل الأسد، حيث تحدثت عن حبها للراحل باسل الأسد، مشيرة إلى أنها كانت ترقص في حفلات أقيمت في أحد فنادق العاصمة السورية دمشق بحضوره، وكانت تلعب الطاولة معه.

وخلال اللقاء، أكدت أبدت شكوكاً حول مصداقية مشاهد سجن صيدنايا، معتبرة أنها قد تكون مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي قد يكونان قد لعبا دوراً في فبركة بعض اللقطات.

إلى ذلك، تخطت الراقصة المصرية دينا إبان اللقاء، الجرأة في حديثها، إذ أعربت عن اعجابها بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بقولها عنه: "لديه كاريزما رائعة".

وتأثرت دينا وبكت على الهواء بسبب إصابة والدتها بمرض السرطان، التي فاجأتها بمداخلة مباشرة على الهواء، كما قدمت تصريحات جريئة وقوية عن راقصات مصر، مشيرةً أنها تفوقت على الراقصات الأخريات من بنات جيلها.

وكشفت خلال حديثها أن والدتها تتلقى العلاج حالياً في الولايات المتحدة بمساعدة شقيقها، ما جعلها تعيش حالة من الحزن والقلق الدائم عليها.