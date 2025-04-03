  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الراقصة دينا: كنت صديقة لباسل الأسد ومشاهد صيدنايا مزيفة

الراقصة دينا: كنت صديقة لباسل الأسد ومشاهد صيدنايا مزيفة

2025-04-03 02:18:36
(MENAFN- Khaberni)


خبرني - أثارت تصريحات الراقصة دينا خلال استضافتها في إحدى البرامج التلفزيونية جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تحدثت عن علاقتها بالنظام السوري السابق وصداقتها بالراحل باسل الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

وكشفت دينا عن علاقتها الممتدة بعائلة آل الأسد، حيث تحدثت عن حبها للراحل باسل الأسد، مشيرة إلى أنها كانت ترقص في حفلات أقيمت في أحد فنادق العاصمة السورية دمشق بحضوره، وكانت تلعب الطاولة معه.

وخلال اللقاء، أكدت أبدت شكوكاً حول مصداقية مشاهد سجن صيدنايا، معتبرة أنها قد تكون مولدة بالذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي قد يكونان قد لعبا دوراً في فبركة بعض اللقطات.

إلى ذلك، تخطت الراقصة المصرية دينا إبان اللقاء، الجرأة في حديثها، إذ أعربت عن اعجابها بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بقولها عنه: "لديه كاريزما رائعة".

وتأثرت دينا وبكت على الهواء بسبب إصابة والدتها بمرض السرطان، التي فاجأتها بمداخلة مباشرة على الهواء، كما قدمت تصريحات جريئة وقوية عن راقصات مصر، مشيرةً أنها تفوقت على الراقصات الأخريات من بنات جيلها.

وكشفت خلال حديثها أن والدتها تتلقى العلاج حالياً في الولايات المتحدة بمساعدة شقيقها، ما جعلها تعيش حالة من الحزن والقلق الدائم عليها.

MENAFN03042025000151011027ID1109384527

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث