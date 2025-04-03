الراقصة دينا: كنت صديقة لباسل الأسد ومشاهد صيدنايا مزيفة

الراقصة دينا: كنت صديقة لباسل الأسد ومشاهد صيدنايا مزيفة
خبرني - أثارت تصريحات الراقصة دينا خلال استضافتها في إحدى البرامج التلفزيونية جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تحدثت عن علاقتها بالنظام السوري السابق وصداقتها بالراحل باسل الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وكشفت دينا عن علاقتها الممتدة بعائلة آل الأسد، حيث تحدثت عن حبها للراحل باسل الأسد، مشيرة إلى أنها كانت ترقص في حفلات أقيمت في أحد فنادق العاصمة السورية دمشق بحضوره، وكانت تلعب الطاولة معه.
وخلال اللقاء، أكدت أبدت شكوكاً حول مصداقية مشاهد سجن صيدنايا، معتبرة أنها قد تكون مولدة بالذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي قد يكونان قد لعبا دوراً في فبركة بعض اللقطات.
إلى ذلك، تخطت الراقصة المصرية دينا إبان اللقاء، الجرأة في حديثها، إذ أعربت عن اعجابها بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بقولها عنه: "لديه كاريزما رائعة".
وتأثرت دينا وبكت على الهواء بسبب إصابة والدتها بمرض السرطان، التي فاجأتها بمداخلة مباشرة على الهواء، كما قدمت تصريحات جريئة وقوية عن راقصات مصر، مشيرةً أنها تفوقت على الراقصات الأخريات من بنات جيلها.
وكشفت خلال حديثها أن والدتها تتلقى العلاج حالياً في الولايات المتحدة بمساعدة شقيقها، ما جعلها تعيش حالة من الحزن والقلق الدائم عليها.
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