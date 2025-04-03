موجة استنكار عالمية لرسوم ترمب الجمركية.. والأسواق تهتز



خبرني - هزّت الرسوم الجمركية المتبادلة الشاملة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الأربعاء أسواق المال العالمية اليوم الخميس، مشعلة موجة استنكار عالمية. وفور الكشف عن تفاصيل الرسوم الجمركية التي سرت فوراً على واردات الولايات المتحدة من دول العالم أجمع، لا سيما من الصين والاتحاد الأوروبي، صدرت مواقف من دول وكيانات عديدة منددة بالخطوة، فيما برز تحذير من وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لدول العالم أجمع من الردّ على رسوم ترامب "تحت طائلة "التصعيد"، وقال الوزير مخاطباً قادة الدول: "استرخوا، تحمّلوا الضربة، وانتظروا لمشاهدة كيف سيتطوّر الوضع، لأنّه إذا ردّيتم فسيكون هناك تصعيد".

وفي هذا الصدد، تعهّد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أمس، بالردّ على رسوم ترامب، معتبراً أنها "ستغيّر جذرياً" التجارة الدولية. وقال كارني في أوتاوا: "سنتصدى لهذه الرسوم الجمركية بإجراءات مضادة"، معتبراً أن الرسوم على الصلب والألومنيوم والسيارات "ستؤثر مباشرة على ملايين الكنديين".

كما دعت صناعة الكيميائيات الألمانية، التي تُعتبر الولايات المتحدة أكبر مستورد لمنتجاتها، الاتحاد الأوروبي إلى "التحلي بالهدوء" في ردّه على رسوم ترامب، مؤكّدة أنّ "التصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الضرر". وقال اتحاد الصناعات الكيميائية الألمانية "في آي سي" الذي يضمّ خصوصا شركتي باير وباسف العملاقتين: "نأسف لقرار الحكومة الأميركية. من المهمّ الآن لكل الأطراف المعنية التحلّي بالهدوء".

وندّد اتّحاد صناعة السيارات الألماني (في دي إيه) بالرسوم الجمركية مطالباً الاتحاد الأوروبي بالردّ عليها بقوة كونها "ستُسبّب خسائر فادحة" ومناشداً إياه في الوقت نفسه "الاستمرار في التعبير عن استعداده للتفاوض". كما حذّر الاتّحاد من أنّ الخسارة لن تقتصر على ألمانيا بل ستطاول المستهلك الأميركي وصناعة السيارات الأميركية نفسها. وناشد الاتّحاد بروكسل إبرام اتفاقيات للتجارة الحرة "مع أكبر عدد ممكن من المناطق في العالم" لكي يصبح الاتحاد الأوروبي "بطلاً للتجارة العالمية الحرة والعادلة".

ومن روما، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أنّ رسوم ترامب "إجراء سيّئ"، محذّرة من أنّ اندلاع حرب تجارية لن يؤدّي إلا إلى إضعاف الغرب. وقالت ميلوني في بيان إنّ "فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على الاتحاد الأوروبي إجراء أعتبره خاطئاً ولا يصبّ في مصلحة أيّ من الطرفين. سنبذل قصارى جهدنا للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتجنب حرب تجارية ستؤدّي حتماً لإضعاف الغرب لصالح جهات فاعلة عالمية أخرى".

أما بريطانيا، فقد أعلن وزير تجارتها جوناثان رينولدز أنّ المملكة المتّحدة ما زالت ملتزمة بالتوصّل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة "لتخفيف" تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة، مشدّداً على أنّ لندن لا تعتزم اتّخاذ إجراءات انتقامية في الحال. بدورها، ندّدت جماعة الضغط المعنيّة بالتصنيع "ميك يو كي" بقرار ترامب مؤكدة في بيان أنّ هذه الرسوم "مدمّرة" و"ستقضي على عقود من سلاسل التوريد المتكاملة التي تربط المملكة المتحدة بالولايات المتحدة من خلال شركاء تجاريين آخرين". كذلك، ندّدت بقرار ترامب جمعية مصنّعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة، معتبرة إياه "إجراء مخيبا للآمال وربّما ضاراً".

كما أقرّ البرلمان البرازيلي قانوناً يجيز للحكومة اتّخاذ إجراءات للردّ على أيّ قيود تجارية تعرقل صادرات البلاد، بينما قالت حكومة الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا: "نأسف للقرار الذي اتّخذته الحكومة الأميركية اليوم بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على كلّ الصادرات البرازيلية". وأضافت أنّها "بصدد تقييم كلّ الإجراءات الممكنة لضمان المعاملة بالمثل في التجارة الثنائية، بما في ذلك اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية".

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أنّ رسوم ترامب "غير مبرّرة بتاتاً" ومن شأنها أن تغيّر علاقة بلاده بالولايات المتّحدة. وبعد أن فرض ترامب رسوماً جمركية بنسب مختلفة على سائر شركاء بلاده التجاريين، ومن بينها أستراليا التي بلغت نسبة الرسوم على صادراتها إلى الولايات المتحدة 10%، قال ألبانيزي إنّ "هذه الرسوم ليست غير متوقعة، لكن دعونا نكون واضحين: إنّها غير مبررة بتاتاً"، مشدّداً على أنّ هذه الرسوم "ستكون لها عواقب على نظرة الأستراليين لهذه العلاقة".

كذلك، أعرب رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن عن "أسفه الشديد" لفرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 20% على واردات بلاده من الاتّحاد الأوروبي، داعياً الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل إلى الردّ على واشنطن بطريقة "متناسبة". واعتبر الرئيس الكولومبي غوستافو بترو أنّ "الحكومة الأميركية تعتقد أنّ زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها عموماً قد تزيد الإنتاج والثروة والعمالة. برأيي، قد يكون هذا خطأ فادحاً".

وقال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن إنّ "الجميع استفادوا من التجارة العالمية (...) لا أفهم لماذا تريد الولايات المتحدة شنّ حرب تجارية على أوروبا. لا أحد ينتصر، الجميع خاسرون"، مؤكداً أنّ "أوروبا ستبقى موحّدة. أوروبا ستقدّم ردوداً قوية ومتناسبة".

وأكدت رئيسة الاتحاد السويسري كارين كيلر-سوتر التي فرض ترامب على بلادها رسوماً جمركية بنسبة 31% أنّ "المصالح الاقتصادية طويلة الأمد للبلاد تشكّل الأولوية". وإذ أشارت الرئيسة إلى أنّ "احترام القانون الدولي والتجارة الحرة أمران أساسيان"، لفتت إلى أنّ برن "ستحدّد بسرعة ما سيأتي بعد ذلك".

وفي بكين، أعلنت الصين، الخميس، أنها "تعارض بشدة" الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على صادراتها، متعهدة اتخاذ "تدابير مضادة لحماية حقوقها ومصالحها". وقالت وزارة التجارة في بكين في بيان إن الرسوم الجمركية الأميركية "لا تتوافق مع قواعد التجارة الدولية وتضر بشكل خطير بحقوق الأطراف المعنية وبمصالحها المشروعة". وطالبت وزارة التجارة الصينية، الخميس، واشنطن بأن "تلغي فوراً" الرسوم الجمركية التي فرضها لتوّه الرئيس دونالد ترامب على دول العالم أجمع، محذّرة من أنّ هذه التعرفات "تُعرّض التنمية الاقتصادية العالمية للخطر" وتضرّ بالمصالح الأميركية وبسلاسل التوريد الدولية. وقالت الوزارة في بيان إنّ "الصين تحضّ الولايات المتّحدة على أن تلغي فوراً إجراءات الرسوم الجمركية الأحادية، وأن تحلّ الخلافات مع شركائها التجاريين على نحو سليم من خلال حوار متكافئ"، مشدّدة على أنّ "لا رابح في حرب تجارية، ولا مخرج من الحمائية".

كما حذّرت اليابان، الخميس، من أنّ الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب قد تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية والمعاهدة التجارية المبرمة بين البلدين. وأعلن وزير التجارة والصناعة الياباني يوجي موتو، الخميس، أنّ طوكيو أبلغت واشنطن بأنّ الرسوم الجمركية هي إجراء "مؤسف جداً". وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية يوشيماسا هاياشي للصحافيين: "لدينا مخاوف جدية بشأن مدى توافقها مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية والمعاهدة التجارية المبرمة بين اليابان والولايات المتحدة".

بدوره، أعلن رئيس الوزراء التايلاندي بايتونغتارن شيناواترا، الخميس، أنّ بلاده لديها "خطة قوية" للتعامل مع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على صادراتها إلى الولايات المتّحدة، مؤكداً أنّ بانكوك تأمل أن تنجح عبر التفاوض في خفض هذه التعرفات الباهظة البالغة نسبتها 36%.

من جهتها، رئيسة المفوضية الأوروبية فون ديرلاين قالت إن الأوروبيين "مستعدون للرد" على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي تشكل، برأيها، "ضربة كبيرة" للاقتصاد العالمي، وستكون لها عواقب وخيمة على الملايين حول العالم، معلنة في الوقت نفسه استعداد الاتحاد الأوروبي دوماً للتفاوض مع أميركا. وفي سيول، أعرب الرئيس بالإنابة هان داك سو عن أسفه لأن "حرب الرسوم الجمركية العالمية أصبحت حقيقة"، متعهداً بـ"استخدام جميع موارد الحكومة للتغلب على الأزمة التجارية".

وغداة إعلان ترامب الرسوم الجمركية الشاملة وتزامناً مع دخول رسوم السيارات حيز التنفيذ، انهارت أسواق آسيا والعقود الآجلة الأميركية اليوم الخميس، حيث انخفض مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنسبة تزيد عن 3.4% قبل أن يتعافى قليلاً. وكان منخفضاً بنسبة 2.9% إلى 34699.52 في أحدث التعاملات، بعدما قال ترامب إنه فرض "رسوماً جمركية متبادلة" بنسبة 24% على اليابان التي تُعد واحدة من أقرب حلفاء الولايات المتحدة.

كما تعرضت كوريا الجنوبية، وهي أيضا حليف للولايات المتحدة، لرسوم جمركية بنسبة 25%، ما أدى إلى هبوط مؤشر كوسبي المرجعي بنسبة 1.9% بعد الافتتاح مسجلاً 2459.3. وفي أستراليا، تراجع مؤشر إس أند بي/إيه إس إكس 200 بنسبة 1.8% إلى 7793.1.

وفيما تراجعت بورصة هونغ كونغ بأكثر من 2% في مستهل التعاملات مدفوعة برسوم ترامب، هوَت بورصة هانوي بأكثر من 5% صباح الخميس، مع فرض ترامب رسوماً جمركية تصل إلى 46% على الواردات من منتجات فيتنام التي تعتبر مركزاً رئيسيا للتصنيع. وقرابة الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش، انخفض مؤشّر "في إن" الرئيسي لبورصة هانوي بنسبة 5.13% ليبلغ 1250 نقطة، متأثراً بانهيار أسهم شركات المقاولة من الباطن في قطاع النسيج (التي تورّد بشكل خاص لشركة نايكي وغيرها من المجموعات الأميركية) وقطاع التكنولوجيا.

أما العقود المستقبلية لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأميركي، فقد فانخفضت بنسبة 3%، بينما فقدت العقود المستقبلية لمؤشر داو جونز الصناعي 2%، ما ينذر بخسائر محتملة عندما تعود الأسواق الأميركية إلى العمل في وقت لاحق اليوم الخميس، بعدما كانت الأسهم الأميركية قد شهدت يوماً مضطرباً آخر أمس الأربعاء، قبل إعلان ترامب عن رسومه الجمركية في "يوم التحرير" و"الاستقلال الاقتصادي".

انخفضت أسعار النفط دولارين اليوم الخميس بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مضادة على شركاء تجاريين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية قد تقوض الطلب على الخام.

عقود النفط تخسر أكثر 2.6% بعد رسوم ترامب

إلى ذلك، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.97 دولار أو 2.63% إلى 72.98 دولاراً بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس. كما نزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.98 دولار أو 2.76% إلى 69.73 دولاراً. وسجل الخامان ارتفاعاً عند التسوية في جلسة الأربعاء، لكنهما تحولا إلى الانخفاض خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ترامب وأعلن فيه عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة وزيادة الرسوم الجمركية على العشرات من أكبر الشركاء التجاريين للبلاد.

ونقلت رويترز عن كبير محللي السلع لدى مجموعة إس.إي.بي بيارني شيلدروب قوله: "ندرك أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على التجارة والنمو الاقتصادي، وبالتالي على نمو الطلب على النفط. لكننا لا نعرف مدى فداحة ذلك، إذ إن آثاره ستظهر تدريجياً في المستقبل".

وقال البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن واردات النفط والغاز والمنتجات المكررة ستكون معفاة من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب. وقد تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى مفاقمة التضخم وإبطاء النمو الاقتصادي وزيادة النزاعات التجارية، وهي احتمالات أثرت سلباً على أسعار النفط. ودعمت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية الصادرة أمس الأربعاء الاتجاه الهبوطي، بعدما أظهرت ارتفاعاً كبيراً بشكل مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية بلغ 6.2 ملايين برميل الأسبوع الماضي، مقابل توقعات المحللين بانخفاض قدره 2.1 مليون برميل.