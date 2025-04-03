الأمم المتحدة قلقة إزاء الخسائر البشرية في غزة

MENAFN - Al-Bayan) أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء الخسائر البشرية الناجمة عن تصاعد الأعمال العدائية في غزة، فيما أدان مقتل أكثر من ألف شخص، بينهم نساء وأطفال، منذ انهيار وقف إطلاق النار.

وفي بيان نسب للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، لفت إلى أن عمليات القصف والعمليات البرية الإسرائيلية واسعة النطاق أدت إلى دمار واسع النطاق وتشريد أكثر من 100.000 فلسطيني من رفح خلال اليومين الماضيين فقط، معظمهم نزحوا عدة مرات وبأقل قدر من الأمتعة.

كما أعرب الأمين العام عن صدمته إزاء هجوم الجيش الإسرائيلي على قافلة طبية وإنسانية بتاريخ 23 مارس الماضي، مما أسفر عن مقتل 15 من العاملين في المجال الطبي والإنساني في غزة.

وشدد على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بحماية العاملين في المجال الطبي والإنساني في جميع الأوقات، وفقًا لما يقتضيه القانون الإنساني الدولي.

ولفت أنطونيو غوتيريش إلى مقُتل ما لا يقل عن 408 من عمال الإغاثة في غزة منذ أكتوبر 2023، منهم 280 على الأقل من موظفي الأمم المتحدة.

وجدد البيان تكريم الأمين العام جميع العاملين في المجال الإنساني الذين لقوا حتفهم في هذا الصراع، وجدد مطالبته بإجراء تحقيق كامل وشامل ومستقل في هذه الحوادث.

وقال إنه يجب على جميع الأطراف الامتثال الكامل للقانون الدولي في جميع الأوقات، واحترام المدنيين وحمايتهم، ويجب وضع حدّ لحرمانهم من المساعدات المنقذة للحياة.

وكرر الأمين العام إدانته الشديدة لهجمات 7 أكتوبر التي شنّتها حماس وجماعات فلسطينية مسلحة أخرى، لافتا إلى أنه "لا شيء يُبرّر هجمات 7 أكتوبر الإرهابية، ولا شيء يُبرّر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

وجدّد دعوته المُلحّة إلى إعادة وقف إطلاق النار فورًا، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة.

وردا على سؤال حول ما تم الإبلاغ عنه في دعوات لاستيلاء إسرائيل على المزيد من الأراضي في غزة، جدد المتحدث الرسمي ما شدد عليه الأمين العام للأمم المتحدة من رفض قرار مجلس الأمن 2735“2024” أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية أو الأراضي في قطاع غزة، بما في ذلك أي إجراءات تُقلّص مساحة غزة.

وقال المتحدث الرسمي في هذا الصدد، يتزايد قلق الأمين العام إزاء الخطاب التحريضي الداعي إلى قيام الجيش الإسرائيلي، بالسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية لإضافتها إلى المناطق الأمنية لدولة إسرائيل.