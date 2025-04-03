شهداء وجرحى باشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في ريف درعا

MENAFN - Palestine News Network ) دمشق /PNN/ وكالات - يشهد ريف درعا بالجنوب السوري حالة غليان منذ الساعات الأولى من فجر الخميس، بعد توغل وحدات للجيش الإسرائيلي وحدوث اشتباكات مع مواطنين هناك، تزامنا مع قصف مدفعي، خلف عددا من القتلى والجرحى.

وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن القصف الإسرائيلي على ريف درعا خلف 11 قتيلا، أغلبهم من مدينة نوى، مشيرين إلى أن القصف جاء في خضم أحداث الاستنفار الشعبي على خلفية انتشار أخبار توغل قوات إسرائيلية في حرش تسيل الواقع بالقرب من مدينة نوى وبلدة تسيل في ريف درعا الغربي.

وشهد ريف درعا الغربي حالة استنفار شعبي فيما دعت المساجد إلى "حمل السلاح" والتصدي للتوغل الإسرائيلي، وفق ما كتب نشطاء.

وفي وقت سابق، أفاد إعلام سوري، بسقوط 7 قتلى وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كويا غرب محافظة درعا السورية.

وذكرت التقارير السورية، أن "قوات الاحتلال تقصف قرية كويا في منطقة حوض اليرموك غربي درعا بقذائف الدبابات"، مؤكدة على "وجود حركة نزوح لأهالي قرية كويا إلى البلدات والقرى المجاورة؛ جراء قصف الاحتلال المتواصل".

وكانت محافظة درعا أعلنت عبر قناتها بمنصة تلغرام: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بعدة عربات عسكرية في حرش سد الجبلية بالقرب من مدينة نوى غربي درعا، وتزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع في المنطقة".

وأضافت أن الجيش الإسرائيلي استهدف "سفح تل الجموع قرب مدينة نوى بثلاث قذائف مدفعية".

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "حادث أمني كبير في ريف درعا الغربي" جنوبي سورية، وكشف إعلام عبري عن سقوط مصابين في صفوف الجيش خلال الاشتباكات في ريف درعا الغربي جنوبي سورية.

وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "خلال ساعات الليلة الماضية عملت قوات من اللواء 474 (الجولان) في منطقة تسيل في جنوب سورية، حيث صادرت وسائل قتالية ودمرت بنى تحتية إرهابية".

وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي في البيان: "خلال النشاط أطلق عدد من المسلحين النار نحو القوات العاملة في المنطقة لتقوم القوات باستهدافهم والقضاء على عدد من المسلحين في استهداف بري وجوي".