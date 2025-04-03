شهداء وجرحى باشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في ريف درعا

شهداء وجرحى باشتباكات مع الجيش الإسرائيلي في ريف درعا
وقال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إن القصف الإسرائيلي على ريف درعا خلف 11 قتيلا، أغلبهم من مدينة نوى، مشيرين إلى أن القصف جاء في خضم أحداث الاستنفار الشعبي على خلفية انتشار أخبار توغل قوات إسرائيلية في حرش تسيل الواقع بالقرب من مدينة نوى وبلدة تسيل في ريف درعا الغربي.
وشهد ريف درعا الغربي حالة استنفار شعبي فيما دعت المساجد إلى "حمل السلاح" والتصدي للتوغل الإسرائيلي، وفق ما كتب نشطاء.
وفي وقت سابق، أفاد إعلام سوري، بسقوط 7 قتلى وعدد من المصابين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كويا غرب محافظة درعا السورية.
وذكرت التقارير السورية، أن "قوات الاحتلال تقصف قرية كويا في منطقة حوض اليرموك غربي درعا بقذائف الدبابات"، مؤكدة على "وجود حركة نزوح لأهالي قرية كويا إلى البلدات والقرى المجاورة؛ جراء قصف الاحتلال المتواصل".
وكانت محافظة درعا أعلنت عبر قناتها بمنصة تلغرام: "جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بعدة عربات عسكرية في حرش سد الجبلية بالقرب من مدينة نوى غربي درعا، وتزامن ذلك مع تحليق لطيران الاستطلاع في المنطقة".
وأضافت أن الجيش الإسرائيلي استهدف "سفح تل الجموع قرب مدينة نوى بثلاث قذائف مدفعية".
وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "حادث أمني كبير في ريف درعا الغربي" جنوبي سورية، وكشف إعلام عبري عن سقوط مصابين في صفوف الجيش خلال الاشتباكات في ريف درعا الغربي جنوبي سورية.
وأصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "خلال ساعات الليلة الماضية عملت قوات من اللواء 474 (الجولان) في منطقة تسيل في جنوب سورية، حيث صادرت وسائل قتالية ودمرت بنى تحتية إرهابية".
وأضاف المتحدث العسكري الإسرائيلي في البيان: "خلال النشاط أطلق عدد من المسلحين النار نحو القوات العاملة في المنطقة لتقوم القوات باستهدافهم والقضاء على عدد من المسلحين في استهداف بري وجوي".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين