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العفو الدولية تدعو المجر لاعتقال نتنياهو وتندّد بقادة أوروبا الصامتين على عدم اعتقاله

العفو الدولية تدعو المجر لاعتقال نتنياهو وتندّد بقادة أوروبا الصامتين على عدم اعتقاله

2025-04-03 02:05:40
(MENAFN- Palestine News Network ) بودابست /PNN / دعت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، المجر إلى اعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، فور وصوله إليها، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، منددة بموقف“قادة أوروبا والعالم”.

وبدعوة من نظيره المجري فيكتور أوربان، توجه نتنياهو في زيارة لبودابست، في تحد من جانبه وهو والمجر للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق نتنياهو؛ بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات بمنظمة العفو الدولية، إريكا غيفارا روساس، عبر بيان:“يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، اتهامات بارتكاب جرائم حرب”.

ولفتت إلى هذه الجرائم“من استخدام التجويع كأداة حرب، والاستهداف المتعمد للمدنيين، إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد وأفعالا لاإنسانية أخرى”.

وأضافت: "وبصفتها دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، يتوجب على المجر اعتقاله فور وصوله إلى أراضيها وتسليمه إلى المحكمة".

وحذرت من أن "أي زيارة يقوم بها (نتنياهو) إلى دولة عضو في المحكمة دون اعتقاله، ستمنح إسرائيل مزيدا من الجرأة لارتكاب جرائم أخرى ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وذكرت أنه "يجب ألا تصبح زيارة نتنياهو إلى المجر مؤشرا على مستقبل حقوق الإنسان في أوروبا".

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