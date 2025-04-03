العفو الدولية تدعو المجر لاعتقال نتنياهو وتندّد بقادة أوروبا الصامتين على عدم اعتقاله

العفو الدولية تدعو المجر لاعتقال نتنياهو وتندّد بقادة أوروبا الصامتين على عدم اعتقاله
وبدعوة من نظيره المجري فيكتور أوربان، توجه نتنياهو في زيارة لبودابست، في تحد من جانبه وهو والمجر للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق نتنياهو؛ بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
وقالت مديرة البحوث وأنشطة كسب التأييد والسياسات بمنظمة العفو الدولية، إريكا غيفارا روساس، عبر بيان:“يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، اتهامات بارتكاب جرائم حرب”.
ولفتت إلى هذه الجرائم“من استخدام التجويع كأداة حرب، والاستهداف المتعمد للمدنيين، إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تشمل القتل والاضطهاد وأفعالا لاإنسانية أخرى”.
وأضافت: "وبصفتها دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، يتوجب على المجر اعتقاله فور وصوله إلى أراضيها وتسليمه إلى المحكمة".
وحذرت من أن "أي زيارة يقوم بها (نتنياهو) إلى دولة عضو في المحكمة دون اعتقاله، ستمنح إسرائيل مزيدا من الجرأة لارتكاب جرائم أخرى ضد الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وذكرت أنه "يجب ألا تصبح زيارة نتنياهو إلى المجر مؤشرا على مستقبل حقوق الإنسان في أوروبا".
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