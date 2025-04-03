تأييد أداء ترامب يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ توليه منصبه

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
تأييد أداء ترامب يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ توليه منصبه
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن نسبة تأييد أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انخفضت إلى 43%، وهو أدنى مستوى منذ تنصيبه في 20 يناير الماضي.
ووفقًا للدراسة، كان أكثر ما أثار استياء المشاركين هو الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها ترامب حتى الآن، حيث وافق 52% على أن زيادة الرسوم الجمركية على السيارات وقطع الغيار من شأنها أن تضر بمصالحهم ومصالح المقربين منهم.
وبشكل عام، وافق 37% فقط من المشاركين على تصرفات ترامب في الاقتصاد، و34% في السياسة الخارجية، و48% في مجال الهجرة.
وبلغ أعلى مستوى تأييد لدونالد ترامب في يناير عام 2017، بعد وقت قصير من توليه منصبه كرئيس خلال ولايته الأولى، بنسبة 49%.
وكان أدنى معدل لتأييد ترامب – 33% – في ديسمبر عام 2017. وعندما تولى منصبه في يناير 2017، كان معدل تأييده عند حدود 47%.
وتم إجراء استطلاع الرأي الذي أجرته رويترز/إبسوس عبر الإنترنت على مدار ثلاثة أيام، في 31 مارس و1 و2 أبريل، وشمل 1486 بالغًا أمريكيًا.
في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى.
في مساء يوم أمس الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستفرض، بدءًا من منتصف الليل، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول حول العالم، على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والهند.
روسيا اليوم
ووفقًا للدراسة، كان أكثر ما أثار استياء المشاركين هو الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها ترامب حتى الآن، حيث وافق 52% على أن زيادة الرسوم الجمركية على السيارات وقطع الغيار من شأنها أن تضر بمصالحهم ومصالح المقربين منهم.
وبشكل عام، وافق 37% فقط من المشاركين على تصرفات ترامب في الاقتصاد، و34% في السياسة الخارجية، و48% في مجال الهجرة.
وبلغ أعلى مستوى تأييد لدونالد ترامب في يناير عام 2017، بعد وقت قصير من توليه منصبه كرئيس خلال ولايته الأولى، بنسبة 49%.
وكان أدنى معدل لتأييد ترامب – 33% – في ديسمبر عام 2017. وعندما تولى منصبه في يناير 2017، كان معدل تأييده عند حدود 47%.
وتم إجراء استطلاع الرأي الذي أجرته رويترز/إبسوس عبر الإنترنت على مدار ثلاثة أيام، في 31 مارس و1 و2 أبريل، وشمل 1486 بالغًا أمريكيًا.
في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى.
في مساء يوم أمس الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستفرض، بدءًا من منتصف الليل، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول حول العالم، على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والهند.
روسيا اليوم
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين