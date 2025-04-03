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تأييد أداء ترامب يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ توليه منصبه

تأييد أداء ترامب يتراجع إلى أدنى مستوياته منذ توليه منصبه

2025-04-03 02:05:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس أن نسبة تأييد أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انخفضت إلى 43%، وهو أدنى مستوى منذ تنصيبه في 20 يناير الماضي.
ووفقًا للدراسة، كان أكثر ما أثار استياء المشاركين هو الإصلاحات الاقتصادية التي قام بها ترامب حتى الآن، حيث وافق 52% على أن زيادة الرسوم الجمركية على السيارات وقطع الغيار من شأنها أن تضر بمصالحهم ومصالح المقربين منهم.
وبشكل عام، وافق 37% فقط من المشاركين على تصرفات ترامب في الاقتصاد، و34% في السياسة الخارجية، و48% في مجال الهجرة.
وبلغ أعلى مستوى تأييد لدونالد ترامب في يناير عام 2017، بعد وقت قصير من توليه منصبه كرئيس خلال ولايته الأولى، بنسبة 49%.
وكان أدنى معدل لتأييد ترامب – 33% – في ديسمبر عام 2017. وعندما تولى منصبه في يناير 2017، كان معدل تأييده عند حدود 47%.
وتم إجراء استطلاع الرأي الذي أجرته رويترز/إبسوس عبر الإنترنت على مدار ثلاثة أيام، في 31 مارس و1 و2 أبريل، وشمل 1486 بالغًا أمريكيًا.
في وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية "متبادلة" على الواردات من دول أخرى.
في مساء يوم أمس الأربعاء، أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن ستفرض، بدءًا من منتصف الليل، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول حول العالم، على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والهند.
روسيا اليوم


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