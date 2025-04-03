قصف وغارات أميركية جديدة على اليمن

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
قصف وغارات أميركية جديدة على اليمن
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن قصفا أميركيا استهدف بصاروخين أبراج اتصالات في جبل نامة بمحافظة إب وسط اليمن.
وأضافت أن 15 غارة أخرى ضربت مناطق متفرقة جنوب شرقي صعدة شمالي البلاد.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين