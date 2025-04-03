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قصف وغارات أميركية جديدة على اليمن

قصف وغارات أميركية جديدة على اليمن

2025-04-03 02:05:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن قصفا أميركيا استهدف بصاروخين أبراج اتصالات في جبل نامة بمحافظة إب وسط اليمن.

وأضافت أن 15 غارة أخرى ضربت مناطق متفرقة جنوب شرقي صعدة شمالي البلاد.

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