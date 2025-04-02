من الفكرة إلى الاقتراع: كيف يضع الشعب السويسري قوانينه؟

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MENAFN - Swissinfo) ترغب الكثير من الشعوب في رؤية بلدانها تنظم اقتراعات شعبية مثل تلك الموجودة في سويسرا. ولكن، ما هي أدوات الديمقراطية المباشرة المتمثلة في المبادرة الشعبية والاستفتاء الشعبي في الواقع، وكيف تطور النظام الحالي؟ تم نشر هذا المحتوى على 02 أبريل 2025 - 07:18 10دقائق فيرا لايزينغر , بنيامين فون فيل , بولين توروبان

لا يعرف أي بلد آخر هذا الكم الكبير من الاقتراعات الشعبية المعروف في سويسرا. فقد أُجريت أول اقتراعات شعبية قبل ما يربو على 100 عام، وما تزال الدعوة إلى مواعيد الاقتراع توجه إلى المواطنين والمواطنات فيها، لاتخاذ قرار بشأن بعض الموضوعات على مستوى المحليات، أو الكانتونات، أو على المستوى الوطني بِرُمَّته، في مواعيد تصويت محددة.

ويجمع النظام السياسي في سويسرا بين نظام الديمقراطية التمثيلية، وآليات الديمقراطية المباشرة. ويذكر التاريخ اقتراعات شعبية، أدت إلى تغيير هذا النظام نفسه: ففي عام 1891، أيدت أغلبية الأصوات اعتماد آلية المبادرة الشعبية.

المزيد المزيد الحرب والإضراب يُمَهِدان الطريق لنظام التمثيل النسبي في سويسرا

تم نشر هذا المحتوى على 10 أكتوبر 2018 في عام 1918، وفي وقت اتَّسَم بِدَرجة عالية من انعدام الاستقرار السياسي، اتخذ الشعب السويسري قراراً تاريخياً بالتحول إلى نظام التمثيل النسبي على المستوى الوطني.

طالع المزيدالحرب والإضراب يُمَهِدان الطريق لنظام التمثيل النسبي في سويسر

أما في عام 1918، فقد نجحت مبادرة شعبية أخرى في تغيير نظام الانتخاب في سويسرا. ومنذ ذلك الحين، يسري حق التمثيل النسبي في أغلب الكانتونات. ويعني هذا، أنه إذا نجح أي حزب في حصد 30% من الأصوات في كانتون لديه عشر مقاعد في مجلس النواب (الغرفة السفلى بالبرلمان الفدرالي)، فيصبح لهذا الحزب حينها الحق في شغل ثلاثة مقاعد من العشرة.

كما يذكر تاريخ آليات الديمقراطية المباشرة في سويسرا كذلك، تصويت أغلبية من الرجال في عام 1959 ضد إقرار حق النساء في التصويت.

المزيد الطريق الطويل إلى نيل المرأة السويسرية الحق في التصويت

كان على النساء في سويسرا الانتظار طويلاً قبل أن يتمكنّ هنّ أيضاً من التصويت والاقتراع. فما الذي يكمن وراء هذا التأخير الطويل؟

طالع المزيدالطريق الطويل إلى نيل المرأة السويسرية الحق في التصوي

فقد اكتسبت المرأة السويسرية حق الاقتراع والانتخاب على مستوى سويسرا بأسرها، اعتبارًا من عام 1971. لكن لتطبيق هذا الحق، اضطر آخر كانتون سويسري إلى تنفيذ ذلك تحت طائلة قرار من المحكمة الفدرالية عام 1991.

ما هي آليات الديمقراطية المباشرة في سويسرا؟

وتوجد في سويسرا أنواع شتى من الاقتراعات الشعبية. ولعل أهمها المبادرة الشعبية. إذ يمكن للمواطنين والمواطنات المستفيدين من هذه الآلية والمستفيدات تقديم اقتراح بتنظيم اقتراع لتعديل الدستور السويسري. ولكي يُجرى الاقتراع، يجب جمع ما لا يقل عن مئة ألف توقيع للفئة التي يحق لها المشاركة في التصويت والتحقق من سلامتها، خلال 18 شهرًا.

لكن لم تستطع أغلب المبادرات الشعبية التي أجريت على مر تاريخ سويسرا، إقناع أغلبية الشعب والكانتونات.

محتويات خارجية

لكن لا يعني هذا أن هذه المبادرات الشعبية لم تكن مؤثرة، ذلك لأن هذه الآلية تعد أيضًا مهمة لوضع مطلب ما على الأجندة السياسية. وقد ترد الحكومة والبرلمان على المبادرات، بـ مسودة مضادة (مقترح مضاد) .

كما يعد الاستفتاء الإجباري آلية أخرى من آليات الديمقراطية المباشرة. فإذا أرادت الحكومة والبرلمان السويسريان تعديل الدستور، أو الانضمام إلى منظمة دولية، مثل الاتحاد الأوروبي (EU) أو حلف شمال الأطلسي (NATO)، فيتوجب حينها إجراء اقتراع بهذا الشأن في استفتاء إجباري.

المزيد المزيد حينما سحبت سويسرا البساط من تحت أرجل جيشها

تم نشر هذا المحتوى على 26 نوفمبر 2019 قبل ثلاثين عاماً، وتحديداً بعد انقضاء ثلاثة أسابيع على سقوط جدار برلين، استُفتِيَ الناخبون السويسريون حول إلغاء الجيش. وخلف هذه المبادرة الشعبية كانت تقف جماعة“سويسرا بدون جيش”، والتي تأسست عام 1982. ومما أثار دهشة الجميع كان ما حدث يوم السادس والعشرين من نوفمبر عام 1989 من موافقة 35،6 في المائة من الناخبين أي أكثر...

طالع المزيدحينما سحبت سويسرا البساط من تحت أرجل جيشه

وهو على خلاف الاستفتاء الاختياري ، الذي يعتبر اقتراعًا شعبيًا، تطالب فيه مجموعة من المواطنين والمواطنات بتعديل قانون سارٍ. فإذا ما أصدرت الحكومة والبرلمان قانونًا، فهنا يحق للمواطنين والمواطنات معارضته عن طريق استفتاء. وإذا ما جمعوا 50،000 توقيعٍ صحيحٍ خلال 100 يوم، يُجرى الاقتراع الشعبي.

غالبا ما يصوت الشعب وفق توصيات الحكومة

وعلى مر تاريخ سويسرا، عبَّرت نتائج الاقتراعات في كثير من الأحيان عن توافق رأيّ الأغلبية مع إرادة الحكومة والبرلمان، بما في ذلك خلال الاستفتاءات. وكان الاستفتاء الاختياري، في أغلب الأحيان، هو آلية الديمقراطية المباشرة التي يوظفها الناخبون والناخبات في الإطاحة بقرارات الحكومة والبرلمان.

محتويات خارجية ما هي“المقترحات المضادة” للمبادرات الشعبية؟

قبل طرح أية مبادرة شعبية للاقتراع، يدرس البرلمان السويسري مضمونها. فيناقش البرلمان بغرفتيه، مجلس النواب (الغرفة السفلى) ومجلس الشيوخ (الغرفة العليا)، المقترح. ومن ثمَّ يقرر قَبُول المبادرة، أو رفضها، أو إصدار مسودة مضادة (اقتراح مضاد).

وتعرف سويسرا نوعين من المقترحات المضادة. فمن خلال طرح مسودة مضادة مباشرة، يقدم البرلمان خيارًا إضافيًا للاقتراع بشأن المبادرة الشعبية.

محتويات خارجية

إذ يمكن للمواطنين والمواطنات خلال الاقتراع الاختيار ما بين قَبُول المسودة المضادة، أو قَبُول المبادرة الشعبية، أو رفض الاثنين.

أما المُسَوَّدَة المضادة غير المباشرة، فهي اقتراح قانون، يصدره البرلمان. فإذا اقتنعت لجنة المواطنين والمواطنات التي تقف خلف المبادرة الشعبية، بالمقترح البرلماني، بادرت إلى سحب مقترحها. وإلاَّ يُجرى الاقتراع على أية حال. وإذا ما جاءت نتيجته برفض الأغلبية للمبادرة الشعبية، تُعتمد حينها المُسَوَّدَة المضادة.

الكانتونات

ولكي تحظى المبادرات الشعبية والاستفتاءات الإجبارية، بالقبول عليها الفوز بأغلبية أصوات الناخبين والناخبات، وتأييد أغلبية الكانتونات. وتمنح الأغلبية الكانتونية للكانتونات الصغيرة ذات العدد القليل من السكان وزنًا أكبر.

لكن قلما يحدث أن تحصل مبادرة شعبية على أغلبية الأصوات، حين تُخفق في تحقيق أغلبية الكانتونات. وقد كانت“مبادرة مسؤولية الشركات الكبرى” عام 2020، آخر مبادرة فشلت بسبب عدم حصولها على تأييد أغلبيّة الكانتونات. وقد حدث هذا الوضع قبل ذلك أول مرة في عام 1955.

وغالبًا ما كانت أغلبية الكانتونات حاسمة في الاستفتاءات؛ فعلى سبيل المثال، فشل استفتاء إلزامي كان من شأنه توحيد سياسة الأسرة في جميع أنحاء سويسرا في عام 2013، ورغم حصوله على أكثر من 54،3% من أصوات الناخبين، لم يقنع أغلبية الكانتونات.

ومن ناحية أخرى، أُدخلت إجازة الأمومة في عام 2004، مع أنّ غالبية الكانتونات كانت ضدها. وكان التصويت استفتاءً اختياريًا على تعديل القانون، ولهذا السبب لم يكن الحصول على أغلبية الكانتونات مطلوبًا.

تغير استخدام حقوق الديمقراطية المباشرة

في العقود الأولى لنشأة الدولة الفدرالية السويسرية عام 1848، مَثَّل الاستفتاء الإجباري، آلية الديمقراطية المباشرة الوحيدة، التي كَثُر استخدامها. فلطالما استخدمها الناخبون (من الرجال)، كوسيلة للتعبير عن سخطهم. لذلك كانت نتيجة أكثر الاقتراعات آنذاك، بالرفض.

المزيد المزيد ثقة الشعب تجعل من“ضعف” الحكومة السويسرية قوة

تم نشر هذا المحتوى على 05 مايو 2023 قليلة هي الحكومات في العالم التي تحظى بثقة كبيرة مثل الحكومة السويسرية. هذا المقال يوضّح لكم أسباب ذلك.

طالع المزيدثقة الشعب تجعل من“ضعف” الحكومة السويسرية قو

وقد تغير هذا الأمر تدريجيًا، بعد إدراج الاستفتاء الاختياري عام 1874. فقد أدى الاستفتاء الاختياري إلى بذل الحكومة والبرلمان جهودًا بُغية التوصل إلى حلولٍ وسطى، ذلك لأن مصلحة الأغلبية السياسية المنتخبة تقتضي الحيلولة دون لجوء غير الراضين إلى آلية الاستفتاء.

ووفقًا لـ المعجم التاريخي لسويسرارابط خارجي ، فقد تراوحت الاستفتاءات الاختيارية المطروحة ابتداءً من القرن العشرين، حول نسبة“6%” من مسودات القوانين.

أما آلية المبادرة الشعبية الحالية، فقد أُدرجت بدورها عام 1891.

وقد تزايد استخدامها تدريجيًا، فقد طرحت 25 مبادرة شعبية فقط بين عامي 1891 و1930. ولكن تجاوز هذا العدد الأربعين مبادرة منذ سبعينات القرن الماضي.

كما شهدت الحِقْبَة الفاصلة بين 1891 و2024، قَبُول 26 مبادرة شعبية فقط. وقد أجريت 14 من هذه الاقتراعات الناجحة، في القرن الواحد والعشرين.

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طالع المزيدنشرتنا الإخبارية المتخصصة في شؤون الديمقراطي

تحرير: مارك ليفينغستون

ترجمة: هالة فرّاج

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

التدقيق اللغوي: لمياء الواد