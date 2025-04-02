تحديث Ios 18.4 يُفاجئ المستخدمين.. هل يدمر بطارية آيفون؟

MENAFN - Al-Bayan) ">بعد إطلاق شركة أبل تحديث iOS 18.4 هذا الأسبوع، والذي يتضمن ميزات جديدة مثل الرموز التعبيرية المُحدثة وتحسينات الذكاء الاصطناعي، اشتكى العديد من مستخدمي آيفون من تدهور ملحوظ في أداء البطارية.

شكاوى المستخدمين

تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على تطبيق "X" (تويتر سابقًا)، شكواهم من أن التحديث الجديد يُستهلك طاقة البطارية بسرعة كبيرة، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وشكا أحد المستخدمين من أداء البطارية بعد تنزيل التحديث الجديد واصفا الوضع بأنه "مروع تمامًا" بعد التثبيت.

بينما كتب آخر: "قبل التحديث كانت بطاريتي عند 87%، والآن انخفضت إلى 79% فجأة!"

وأضاف مستخدم ثالث: "أضطر لشحن هاتفي 3 مرات يوميًا منذ التحديث!"

لماذا يحدث استنزاف البطارية بعد التحديث؟

وفقًا لخبراء التقنية، فإن التحديثات الجديدة عادةً ما تؤدي إلى عمليات معالجة مكثفة في الخلفية، مثل إعادة فهرسة البيانات وتحسين الأداء، مما يستهلك طاقة إضافية مؤقتًا.

نصائح لتجنب المشكلة

الانتظار بضعة أيام: تنصح أبل المستخدمين بالصبر، حيث قد تستقر البطارية بعد اكتمال العمليات الخلفية.

فحص صحة البطارية: انتقل إلى الإعدادات → البطارية → حالة البطارية لمعرفة ما إذا كانت تحتاج إلى استبدال.

إيقاف "مساعد Wi-Fi": قد يؤدي هذا الإعداد إلى استهلاك غير ضروري للطاقة.

تقليل التطبيقات النشطة في الخلفية: أغلق التطبيقات غير المستخدمة لتوفير الطاقة.

ماذا يقدم iOS 18.4؟

رغم المشكلات، يأتي التحديث بميزات جديدة، منها:

8 رموز تعبيرية جديدة (مثل وجه بأكياس تحت العين، قيثارة، مجرفة).

إشعارات ذكية تُحدد الأولويات المهمة.

ويضيف التحديث الجديد قسم الطعام (Apple News+ Food) إلى تطبيق الأخبار، ويتيح لمشتركي خدمة +Apple News الوصول إلى وصفات حصرية ومقالات متخصصة في مجال الطهي.

يقدّم تحديث iOS 18.4 ميزة إشعارات الأولوية للأجهزة التي تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، حيث تظهر هذه الإشعارات في أعلى مركز الإشعارات، مما يسهل الوصول إلى التنبيهات المهمة التي تتطلب استجابة سريعة.

كما يدعم النظام الآن 8 لغات إضافية، تشمل الفرنسية، الألمانية، البرتغالية، اليابانية، الكورية، الإسبانية، والصينية.

وأعلنت الشركة عن إتاحة ميزات Apple Intelligence في الاتحاد الأوروبي لأول مرة على أجهزة آيفون وآيباد المؤهلة.

إلى جانب ذلك، يتضمن التحديث تحسينات ملحوظة، من بينها:

تحديث تطبيق الصور بميزات متقدمة.

دعم تقنية Lossless Audio لسماعات AirPods Max.

ملخصات بالذكاء الاصطناعي لتقييمات التطبيقات في متجر آب ستور.

أداة "الموسيقى المحيطية" في مركز التحكم.

التحكم في المكانس الروبوتية المتوافقة مع معيار Matter عبر تطبيق المنزل.

عناصر واجهة (Widgets) جديدة لتطبيق البودكاست.

وضع "Sketch" الجديد في ميزة Image Playground لإنشاء رسوم تخطيطية جذابة.

ماذا بعد؟

من المتوقع أن تطرح أبل تحديثًا لمعالجة المشكلة قريبًا. وفي الوقت نفسه، يُنصح المستخدمون الذين لم يُثبتوا التحديث بعد بالانتظار حتى تصدر الشركة إصلاحًا.

يُذكر أن أبل تُجهز حاليًا لإطلاق iOS 19 في مؤتمر المطورين (WWDC 2025) في يونيو المقبل، والذي يُتوقع أن يجلب تغييرات جذرية في واجهة المستخدم.