تحديث Ios 18.4 يُفاجئ المستخدمين.. هل يدمر بطارية آيفون؟

تحديث Ios 18.4 يُفاجئ المستخدمين.. هل يدمر بطارية آيفون؟
شكاوى المستخدمين
تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، خاصة على تطبيق "X" (تويتر سابقًا)، شكواهم من أن التحديث الجديد يُستهلك طاقة البطارية بسرعة كبيرة، وفقا لصحيفة ديلي ميل.
وشكا أحد المستخدمين من أداء البطارية بعد تنزيل التحديث الجديد واصفا الوضع بأنه "مروع تمامًا" بعد التثبيت.
بينما كتب آخر: "قبل التحديث كانت بطاريتي عند 87%، والآن انخفضت إلى 79% فجأة!"
وأضاف مستخدم ثالث: "أضطر لشحن هاتفي 3 مرات يوميًا منذ التحديث!"
لماذا يحدث استنزاف البطارية بعد التحديث؟
وفقًا لخبراء التقنية، فإن التحديثات الجديدة عادةً ما تؤدي إلى عمليات معالجة مكثفة في الخلفية، مثل إعادة فهرسة البيانات وتحسين الأداء، مما يستهلك طاقة إضافية مؤقتًا.
نصائح لتجنب المشكلة
الانتظار بضعة أيام: تنصح أبل المستخدمين بالصبر، حيث قد تستقر البطارية بعد اكتمال العمليات الخلفية.
فحص صحة البطارية: انتقل إلى الإعدادات → البطارية → حالة البطارية لمعرفة ما إذا كانت تحتاج إلى استبدال.
إيقاف "مساعد Wi-Fi": قد يؤدي هذا الإعداد إلى استهلاك غير ضروري للطاقة.
تقليل التطبيقات النشطة في الخلفية: أغلق التطبيقات غير المستخدمة لتوفير الطاقة.
ماذا يقدم iOS 18.4؟
رغم المشكلات، يأتي التحديث بميزات جديدة، منها:
8 رموز تعبيرية جديدة (مثل وجه بأكياس تحت العين، قيثارة، مجرفة).
إشعارات ذكية تُحدد الأولويات المهمة.
ويضيف التحديث الجديد قسم الطعام (Apple News+ Food) إلى تطبيق الأخبار، ويتيح لمشتركي خدمة +Apple News الوصول إلى وصفات حصرية ومقالات متخصصة في مجال الطهي.
يقدّم تحديث iOS 18.4 ميزة إشعارات الأولوية للأجهزة التي تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، حيث تظهر هذه الإشعارات في أعلى مركز الإشعارات، مما يسهل الوصول إلى التنبيهات المهمة التي تتطلب استجابة سريعة.
كما يدعم النظام الآن 8 لغات إضافية، تشمل الفرنسية، الألمانية، البرتغالية، اليابانية، الكورية، الإسبانية، والصينية.
وأعلنت الشركة عن إتاحة ميزات Apple Intelligence في الاتحاد الأوروبي لأول مرة على أجهزة آيفون وآيباد المؤهلة.
إلى جانب ذلك، يتضمن التحديث تحسينات ملحوظة، من بينها:
تحديث تطبيق الصور بميزات متقدمة.
دعم تقنية Lossless Audio لسماعات AirPods Max.
ملخصات بالذكاء الاصطناعي لتقييمات التطبيقات في متجر آب ستور.
أداة "الموسيقى المحيطية" في مركز التحكم.
التحكم في المكانس الروبوتية المتوافقة مع معيار Matter عبر تطبيق المنزل.
عناصر واجهة (Widgets) جديدة لتطبيق البودكاست.
وضع "Sketch" الجديد في ميزة Image Playground لإنشاء رسوم تخطيطية جذابة.
ماذا بعد؟
من المتوقع أن تطرح أبل تحديثًا لمعالجة المشكلة قريبًا. وفي الوقت نفسه، يُنصح المستخدمون الذين لم يُثبتوا التحديث بعد بالانتظار حتى تصدر الشركة إصلاحًا.
يُذكر أن أبل تُجهز حاليًا لإطلاق iOS 19 في مؤتمر المطورين (WWDC 2025) في يونيو المقبل، والذي يُتوقع أن يجلب تغييرات جذرية في واجهة المستخدم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين