  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إسرائيل تعلن توسيع هجومها العسكري في قطاع غزة

إسرائيل تعلن توسيع هجومها العسكري في قطاع غزة

2025-04-02 03:13:44
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء إنّ قواته توسع عملياتها في قطاع غزة للسيطرة على "مناطق شاسعة"، بعد استئناف العدوان على القطاع الشهر الماضي.
وأضاف في بيان أن العملية الإسرائيلية في قطاع غزة "تتوسع لتدمير المنطقة وإخلائها ، والسيطرة على مناطق شاسعة سيتم دمجها في المناطق الأمنية الإسرائيلية".
ويأتي هذا الإعلان بعدما حذر كاتس الأسبوع الماضي بأن قوات الاحتلال سوف "تعمل بكامل قوتهم" في أجزاء إضافية من قطاع غزة.


MENAFN02042025000208011052ID1109380809

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث