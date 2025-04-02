إسرائيل تعلن توسيع هجومها العسكري في قطاع غزة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
إسرائيل تعلن توسيع هجومها العسكري في قطاع غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء إنّ قواته توسع عملياتها في قطاع غزة للسيطرة على "مناطق شاسعة"، بعد استئناف العدوان على القطاع الشهر الماضي.
وأضاف في بيان أن العملية الإسرائيلية في قطاع غزة "تتوسع لتدمير المنطقة وإخلائها ، والسيطرة على مناطق شاسعة سيتم دمجها في المناطق الأمنية الإسرائيلية".
ويأتي هذا الإعلان بعدما حذر كاتس الأسبوع الماضي بأن قوات الاحتلال سوف "تعمل بكامل قوتهم" في أجزاء إضافية من قطاع غزة.
وأضاف في بيان أن العملية الإسرائيلية في قطاع غزة "تتوسع لتدمير المنطقة وإخلائها ، والسيطرة على مناطق شاسعة سيتم دمجها في المناطق الأمنية الإسرائيلية".
ويأتي هذا الإعلان بعدما حذر كاتس الأسبوع الماضي بأن قوات الاحتلال سوف "تعمل بكامل قوتهم" في أجزاء إضافية من قطاع غزة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين