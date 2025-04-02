استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس
وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد المواطن حمزة محمد سعيد خماش (33 عاما)، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص قوات الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من نابلس، وداهمت منزل الشهيد الخماش في حارة الياسمينة، وأطلقت الرصاص باتجاهه من مسافة قريبة، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الفخذ، قبل أن يعلن عن استشهاده في وقت لاحق، متأثرا بإصابته.
كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين خلال اقتحام البلدة القديمة، وهم: يوسف محمد خماش وهو شقيق الشهيد حزة، وعز البظم، ونضال حبيشة.
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