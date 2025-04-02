استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/ PNN - استشهد صباح اليوم الأربعاء، شاب متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامها البلدة القديمة من مدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة عن استشهاد المواطن حمزة محمد سعيد خماش (33 عاما)، متأثرا بإصابته الخطيرة برصاص قوات الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من نابلس، وداهمت منزل الشهيد الخماش في حارة الياسمينة، وأطلقت الرصاص باتجاهه من مسافة قريبة، ما أدى إلى إصابته برصاصة في الفخذ، قبل أن يعلن عن استشهاده في وقت لاحق، متأثرا بإصابته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين خلال اقتحام البلدة القديمة، وهم: يوسف محمد خماش وهو شقيق الشهيد حزة، وعز البظم، ونضال حبيشة.