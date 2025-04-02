الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيميها لليوم الـ 66 على التوالي

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم / PNN - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ66 على التوالي، وعلى مخيم نور شمس لليوم الـ53، وسط تصعيد ميداني تخلله تعزيزات عسكرية، ومداهمات للمنازل واعتقالات.

وأفادت مصادر محلية، بإصابة شاب فجر اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال في القدم عقب اقتحام ضاحية شويكة شمال المدينة.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة تركزت في منطقة الظهرة في الضاحية، طالت عددا من المواطنين عرف منهم: محمود أبو زيتون وهو من سكان مخيم طولكرم، ومحمود محمد داود ونجله محمد داود، وأشرف العطار ونجله صهيب، وعمر الزغل ونجله محمود الزغل، ومصطفى علوان، وأمير أبو حيش (أفرج عنهما لاحقا).

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد فتحي الأسعد ونجله كريم، من منزلهما قرب منطقة الإسكان في ضاحية اكتابا شرق المدينة.

وأضافت المصادر المحلية أن قوات الاحتلال انتشرت في منطقة المسقوفة بين ضاحيتي شويكة واكتابا، تزامنا مع اقتحام منطقة الظهرة في شويكة.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية تجاه المدينة ومخيميها طولكرم ونور شمس، ونشرت قواتها الراجلة وآلياتها في الحارات والشوارع الرئيسية، وسط إطلاق للرصاص الحي بشكل عشوائي.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال واصلت تهجير المواطنين من منطقة جبل الصالحين في مخيم نور شمس بالقوة، وسط انتشار عسكري مكثف، وتصعيد مستمر وحصار خانق على المخيم، تزامنا مع اقتحام للآليات والجرافات، وتخريب وحرق للمنازل وتدمير البنية التحتية.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها لمخيم طولكرم، وانتشارها في حاراته، رغم أن غالبية سكانه غادروه قسرا، بعد تدمير كامل البنية التحتية، وتخريب وهدم وحرق عشرات المنازل والمنشآت.

وفي السياق، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية مفاجئة في المدينة ومحيطها، وأوقفت مركبات المواطنين، وأخضعتها للتفتيش.

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بنصب حواجزها العسكرية على شارع نابلس، ضمن سياسة التضييق على المواطنين، خاصة بعد إغلاقها لمقاطع من هذا الشارع بالسواتر الترابية في كلا الاتجاهين، تزامنا مع استيلائها على عدد من المنازل فيه، وتحويلها لثكنات عسكرية مع تمركز آلياتها في محيطها.

وأسفر العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها عن استشهاد 13 مواطنا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، إضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 4000 عائلة من المخيمين، الى جانب عشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة، بعد استيلاء قوات الاحتلال على منازلهم، وتحويل عدد منها لثكنات عسكرية.

وتسبب العدوان بدمار غير مسبوق في البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية، التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة.

ودمرت قوات الاحتلال 396 منزلا بشكل كامل، و2573 بشكل جزئي في مخيمي طولكرم ونور شمس، إضافة إلى إغلاق مداخلهما وأزقتهما بالسواتر الترابية.