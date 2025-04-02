الطقس: انخفاض ملموس على درجات الحرارة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله / PNN - توقعت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام ربيعيا لطيفا ومعتدلا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية، ولطيفا في بقية المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو صافياً بوجه عام ربيعيا لطيفا ومعتدلا، ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة: يكون الجو صافيا بوجه عام، وربيعيا لطيفا ومعتدلا، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية، خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت المقبل: يكون الجو صافيا بوجه عام، وربيعيا لطيفا ومعتدلا، ولا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.