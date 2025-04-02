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تظاهرات طلابية في جامعة هارفارد ضد الحرب على غزة

تظاهرات طلابية في جامعة هارفارد ضد الحرب على غزة

2025-04-02 03:13:13
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن / PNN - شهدت جامعة هارفارد في ولاية ماساتشوستس تظاهرات ووقفات، احتجاجًا على استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واعتقال عدد من الطلبة بسبب مواقفهم المناهضة للإبادة الجماعية.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالدعم الأميركي لدولة الاحتلال، مطالبين بوقف الحرب فوراً، ونددوا بما وصفوه بقمع الأصوات المعارضة التي تدعم الحقوق الفلسطينية داخل الحرم الجامعي وجامعات أخرى من بينها جامعة "كولومبيا" .

وتأتي هذه التظاهرات في سياق موجة أوسع من الاحتجاجات الطلابية في جامعات أميركية أخرى، تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة

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