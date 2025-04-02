تظاهرات طلابية في جامعة هارفارد ضد الحرب على غزة
ورفع المتظاهرون لافتات تندد بالدعم الأميركي لدولة الاحتلال، مطالبين بوقف الحرب فوراً، ونددوا بما وصفوه بقمع الأصوات المعارضة التي تدعم الحقوق الفلسطينية داخل الحرم الجامعي وجامعات أخرى من بينها جامعة "كولومبيا" .
وتأتي هذه التظاهرات في سياق موجة أوسع من الاحتجاجات الطلابية في جامعات أميركية أخرى، تطالب بوقف الحرب على قطاع غزة
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