افتتاح ميدان فلسطين في العاصمة البوليفية لاباز

MENAFN - Palestine News Network ) لاباز / PNN - افتتح رئيس بلدية العاصمة البوليفية مدينة لاباز، إيفان أرياس، وسفير دولة فلسطين لدى بوليفيا محمود العلواني، ميدان فلسطين في الشارع الرئيسي- باليبيان، لمناسبة الذكرى الـ 49 ليوم الأرض الخالد.

وشدد أرياس والسفير العلواني على أهمية تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، وأدانا سياسة التهجير القسري والسياسة العنصرية والجرائم والتطهير العرقي التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.

كما أكدا أن أرض فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني الذي سيبقى صامدا على أرضه وفي وطنه.