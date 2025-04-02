افتتاح ميدان فلسطين في العاصمة البوليفية لاباز
وشدد أرياس والسفير العلواني على أهمية تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه، وأدانا سياسة التهجير القسري والسياسة العنصرية والجرائم والتطهير العرقي التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وأرضه.
كما أكدا أن أرض فلسطين هي ملك للشعب الفلسطيني الذي سيبقى صامدا على أرضه وفي وطنه.
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