عدوان أميركي على اليمن.. استهداف مؤسسات ومناطق سكنية في الحديدة وصعدة وحَجَّة

عدوان أميركي على اليمن.. استهداف مؤسسات ومناطق سكنية في الحديدة وصعدة وحَجَّة
وأفادت مصادر محلية بأن العدوان الأميركي استهدف أيضاً منطقة وَشْحة في محافظة حَجَّة، شمال غربي اليمن، بثلاث غارات.
ونفذ الطيران الأميركي غارتين متتاليتين على محافظة صعدة، شمالي اليمن، أسفرتا عن أضرار مادية، من دون تسجيل إصابات بشرية، حتى اللحظة.
وفجر الثلاثاء، استهدف العدوان الأميركي منطقة جربان في مديرية سَنْحان، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، بخمس غارات.
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