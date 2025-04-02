عدوان أميركي على اليمن.. استهداف مؤسسات ومناطق سكنية في الحديدة وصعدة وحَجَّة

MENAFN - Palestine News Network ) صنعاء/ PNN - شنّت الطائرات الأميركية، مساء أمس الثلاثاء، سلسلة غارات على عدة مواقع في اليمن، واستهدفت مبنى مؤسسة المياه في مديرية المنصورية، جنوب شرقي محافظة الحديدة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد إثنين من الموظفين وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر محلية بأن العدوان الأميركي استهدف أيضاً منطقة وَشْحة في محافظة حَجَّة، شمال غربي اليمن، بثلاث غارات.

ونفذ الطيران الأميركي غارتين متتاليتين على محافظة صعدة، شمالي اليمن، أسفرتا عن أضرار مادية، من دون تسجيل إصابات بشرية، حتى اللحظة.

وفجر الثلاثاء، استهدف العدوان الأميركي منطقة جربان في مديرية سَنْحان، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، بخمس غارات.