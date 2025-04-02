  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
عدوان أميركي على اليمن.. استهداف مؤسسات ومناطق سكنية في الحديدة وصعدة وحَجَّة

عدوان أميركي على اليمن.. استهداف مؤسسات ومناطق سكنية في الحديدة وصعدة وحَجَّة

2025-04-02 03:13:13
(MENAFN- Palestine News Network ) صنعاء/ PNN - شنّت الطائرات الأميركية، مساء أمس الثلاثاء، سلسلة غارات على عدة مواقع في اليمن، واستهدفت مبنى مؤسسة المياه في مديرية المنصورية، جنوب شرقي محافظة الحديدة، الأمر الذي أدى إلى استشهاد إثنين من الموظفين وإصابة آخرين.

وأفادت مصادر محلية بأن العدوان الأميركي استهدف أيضاً منطقة وَشْحة في محافظة حَجَّة، شمال غربي اليمن، بثلاث غارات.

ونفذ الطيران الأميركي غارتين متتاليتين على محافظة صعدة، شمالي اليمن، أسفرتا عن أضرار مادية، من دون تسجيل إصابات بشرية، حتى اللحظة.

وفجر الثلاثاء، استهدف العدوان الأميركي منطقة جربان في مديرية سَنْحان، جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، بخمس غارات.

MENAFN02042025000205011050ID1109380801

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث