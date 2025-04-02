طيران الإمارات تطلق الإمارات لخدمات الشحن السريع لتوصيل الشحنات والطرود حول العالم

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت طيران الإمارات عن إطلاق "الإمارات لخدمات الشحن السريع"، في خطوة تستهدف من خلالها ترسيخ مكانة ريادية في هذا القطاع سريع النمو بالاعتماد على أسطول طائراتها الضخم وشبكة وجهاتها الواسعة وخبراتها الضخمة التي تمتد لقرابة أربعة عقود في نقل المسافرين والبضائع حول العالم.

وعملت الناقلة على تنفيذ برنامج واسع لتجربة هذه الخدمة بشكل عملي قبل تدشينها، بالتعاون مع نخبة من العملاء العالميين، بهدف التعامل مع أي تحديات ومعوقات في هذا المجال بشكل مسبق، وضمان تقديم خدمات شحن سريع تتمتع بأعلى مستويات الموثوقية والمرونة والسرعة.

وعلى مدار العام الماضي، نقلت "الإمارات لخدمات الشحن السريع" آلاف الطرود من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، وكانت نتائج هذه التجارب متميزة، حيث بلغ متوسط وقت التسليم أقل من 48 ساعة، لتصبح "الإمارات لخدمات الشحن السريع" جاهزة للعمل، خصيصاً للأعمال.

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: تُمثل "الإمارات لخدمات الشحن السريع" نقلة نوعية تعيد تعريف كيفية نقل الطرود والبضائع بشكل عام حول العالم، استناداً إلى معايير رفيعة تجمع بين السرعة والموثوقية والطاقات الكبيرة. فبالاعتماد على بنيتنا التحتية العالمية الراسخة، وتمتعنا بقدر عال من المرونة لإعادة تصميم العمليات اللوجستية التقليدية حسب الحاجة، فإن هذه الخدمة المبتكرة لا تلبي فقط معيار طيران الإمارات الذهبي للموثوقية والتميز، وإنما ترسخ أيضاً معايير متفوقة جديدة في هذا المجال. وهذه مجرد البداية في رؤيتنا الرامية لترسيخ نهج الابتكار المستمر وتحقيق الريادة في قطاع الشحن السريع".

وستسهم "الإمارات لخدمات الشحن السريع" في إحداث تحوّل نوعي في هذا القطاع الحيوي، فقد جرت العادة تقليدياً على إدارة عمليات توصيل الطرود والشحنات العابرة للحدود عبر نموذج عالمي تتوقف فيه الطرود عدة مرات في وجهات مختلفة قبل وصولها إلى وجهتها النهائية. غير أن "الإمارات لخدمات الشحن السريع" ستغير هذا النموذج بشكل كامل.

فكما هو الحال مع المسافرين، ستنتقل الطرود من المنشأ إلى الوجهات المعنية مباشرة، بالاعتماد على اتساع نطاق شبكة رحلات طيران الإمارات العالمية وكثافة عدد رحلاتها، ما يتيح تقليص وقت النقل بشكل كبير، ويُخفف من عناء مناولة الطرود، ويمنح عملاء "الإمارات لخدمات الشحن السريع" ميزة تنافسية في توصيل بضائعهم إلى المستخدمين النهائيين. كما يتيح هذا الاتصال المباشر توفير مستويات خدمة مختلفة، تتراوح بين التوصيل العاجل في اليوم التالي وخدمة التوصيل خلال يومين، إلى جانب مجموعة من المنتجات الجديدة المبتكرة.

وستوفر "الإمارات لخدمات الشحن السريع" خدماتها في البداية في سبعة أسواق، ويجري العمل حالياً على مد نطاق خدماتها تدريجياً إلى أسواق أخرى، مع تمتعها بآفاق نمو غير محدودة، حيث يمكن لـ"الإمارات لخدمات الشحن السريع" مستقبلاً توصيل الطرود والشحنات إلى أي وجهة ضمن شبكة رحلات طيران الإمارات.

ومع استخدامها لأسطول أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، تتمتع "الإمارات لخدمات الشحن السريع" بقدرات فريدة في نقل الشحنات على متن أكثر من 250 طائرة ركاب وشحن عريضة البدن، وتقديم خدمات شاملة من الباب إلى الباب بالاعتماد على شبكة شركاء موثوقة ومتكاملة في مختلف الأسواق التي تعمل فيها، لإدارة مختلف جوانب عمليات التخليص الجمركي والنقل من البداية حتى النهاية. ويتيح تكامل خدمات الشركاء مع البنية التحتية الحالية لـ"الإمارات لخدمات الشحن السريع" التعامل بكفاءة عالية مع تقلبات أحجام الشحنات الناتجة عن القفزات الموسمية في الطلب مع الحفاظ على استقرار التكلفة، مما يمكن العملاء في نهاية المطاف من التخطيط لموازناتهم بثقة.

كما يتيح هذا التكامل لـ "الإمارات لخدمات الشحن السريع" تقديم حلول مصممة خصيصاً حسب الطلب، سواءً لنقل الأزياء والهواتف المحمولة أو المعدات الطبية الحيوية، حيث يقوم فريق من المتخصصين بتقديم حلول خاصة لمختلف القطاعات، بالاعتماد على البنية التحتية الشاملة للشحن والخدمات اللوجستية لطيران الإمارات، بما في ذلك السعات العالية لسلسلة التبريد، ما يسمح بنقل المنتجات المتخصصة أو الحساسة منذ لحظة إطلاقها.

وقد حرصت "الإمارات لخدمات الشحن السريع" على إعطاء الأولوية لسهولة الأعمال، من خلال تقديم خدمات رقمية بالكامل، مع منصة تقنية مصممة خصيصاً للاندماج مباشرة في برامج العملاء ودعم حلول الشحن الإضافية حسب الطلب. كما تضمن أنظمة التتبع المتطورة والتحديثات الفورية وقدرات التكامل السلسة تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والموثوقية والجودة والشفافية الكاملة من لحظة استلام الشحنات وحتى لحظة تسليمها في جميع أنحاء العالم.

وقال دينيس ليستر، نائب رئيس أول المنتجات والابتكار في الإمارات للشحن الجوي: "تم تطوير خدمات "الإمارات لخدمات الشحن السريع" للتعامل بكفاءة مع التحديات الراهنة التي تواجه القطاع. فقد شهدنا، جنباً إلى جنب مع صناعة الشحن، تزايد عمليات الشحن السريع العابر للحدود، وتحدينا أنفسنا لإيجاد طريقة أفضل لنقل هذه البضائع بشكل أسرع وأكثر كفاءة. ويعكس إطلاق المنتج الجديد التزامنا المستمر بتجاوز الحدود لتقديم ابتكارات تحدث تأثيراً حقيقياً، وتضمن لعملائنا دائماً الوصول إلى أسرع الحلول وأكثرها موثوقية وفعالية من حيث التكلفة".