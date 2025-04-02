تعرف على قصة أشهر صورة.. جسدت صراع العمال

خبرني - خلال فترة الثورة الصناعية، شهدت الحركات العمالية والنقابية تطورا ملحوظا، حيث اتجهت هذه الحركات حينها لتنفيذ العديد من الإضرابات والاحتجاجات ضد ظروف العمل القاسية التي واجهها العمال خاصة بالمناجم والمصانع.

فيما حظيت الولايات المتحدة الأميركية بنصيبها من هذه التحركات العمالية. فقبل أشهر من دخولها الحرب العالمية الثانية عقب هجوم بيرل هاربر، شهدت البلاد بعض الإضرابات التي طالت عددا من كبرى المؤسسات الصناعية كمؤسسة فورد (Ford).

وخلال هذه الإضرابات، التقطت عدسة كاميرا المصور ميلتون بروكس (Milton Brooks) صورة فازت بجائزة بوليتزر (Pulitzer) عن فئة التصوير المرئي.

إضراب بمصنع فورد

ومثلت جائزة بوليتزر عن فئة التصوير المرئي واحدة من جوائز بوليتزر التي قدمت سنويا بمجال الصحافة والفنون والأدب.

وخلال العام 1942، فاز المصور ميلتون بروكس العامل لصالح صحيفة "ديترويت نيوز" بهذه الجائزة بفضل صورة جريئة وصفت من قبل كثيرين بأنها تجسيد للصراع القائم بين الرأسماليين والعمال.

فيما التقطت هذه الصورة بديربورن (Dearborn) بميشيغان في أحد المصانع التابعة لمؤسسة فورد لصناعة السيارات يوم 3 نيسان/أبريل 1941. وحسب مصادر تلك الفترة، لم تغلق مؤسسة فورد لصناعة السيارات أبوابها قط على مدار أربعين عاما بسبب الإضرابات العمالية.

ويوم 3 نيسان/ابريل 1941، تحدى عمال المصنع شرطة الولاية ومكافحي الإضرابات الذين حلوا بالمكان بهدف فض الاحتجاجات. وخلال ذلك اليوم، انقطعت الاحتجاجات لوهلة عندما أقدم رجل بمفرده على الالتحام مع عدد من المحتجين متجاهلا نصائح رجال شرطة ميشيغان.

صورة تجسد الصراع بين الرأسماليين والعمال

إلى ذلك، التقط ميلتون صورة لالتحام رجل مصنف ضمن مكافحي الإضرابات مع عدد من أفراد اتحاد عمال السيارات. وبالصورة، ظهر ثمانية من أفراد اتحاد عمال السيارات أثناء اعتدائهم بالضرب، إما بأيديهم أو بعصي، على هذا الرجل الذي غطى رأسه باستخدام معطفه أملا في حماية نفسه.

وبتلك اللحظة، التقط صورته الشهيرة بشكل سريع أثناء انتظاره رفقة بقية الصحافيين خارج أسوار مصنع فورد. وحال حصوله على هذه الصورة، أسرع بروكس بإخفاء الكاميرا قبل أن يختفي وسط الجماهير خوفا من إمكانية مصادرة كاميراته وتحطيمها.

ففازت صورة بروكس بجائزة بوليتزر عن فئة التصوير المرئي للعام 1942 حيث وصفت الأخيرة حينها بأنها تجسيد للصراع بين الرأسماليين والعمال منذ قرون. وبفضل ذلك، حصل بروكس حينها على جائزة قيمتها 500 دولار أي ما يعادل 10 آلاف دولار بالفترة الحالية.