إعلام عبري: الجيش بدأ بتوسيع العمليات البرية في رفح

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إعلام عبري: الجيش بدأ بتوسيع العمليات البرية في رفح
(MENAFN- Khaberni)
خبرني 0 قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش بدأ صباح الأربعاء بتوسيع العمليات البرية في رفح والمنطقة وأدخل الفرقة 36 لغزة.
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