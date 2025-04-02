الملك يشارك الأربعاء في القمة العالمية الثالثة للإعاقة في ألمانيا

خبرني - يشارك جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، في القمة العالمية الثالثة للإعاقة (GDS 2025)، التي تعقد بتنظيم مشترك من الحكومتين الأردنية والألمانية والتحالف الدولي للإعاقة وتستمر ليومين.

وتهدف القمة العالمية للإعاقة إلى حشد الجهود العالمية من أجل دمج الأفراد ذوي الإعاقة في جميع إنحاء العالم، بحسب المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تعد آلية لتوحيد الأطراف المعنية رفيعة المستوى المختلفة، بما في ذلك الحكومات، والمنظمات المعنية بالأفراد ذوي الإعاقة، والوكالات المتعددة الأطراف، والقطاع الخاص، والأوساط الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني، من أجل مناقشة التقدم والتحديات في هذا المجال.

وقال المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عبر موقعه الإلكتروني، إنّ القمة العالمية للإعاقة بدأت في عام 2017، وتركز على تحسين حياة الأفراد ذوي الإعاقة، وخصوصا في جنوب الكرة الأرضية.

وتجمع القمة الأطراف المعنية العالمية والإقليمية والوطنية التي تشارك في رؤية للتنمية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة والعمل الإنساني، ومن خلال سد الفجوة بين دمج الأفراد ذوي الإعاقة والتعاون الإنمائي.

ما المختلف في قمة 2025؟

من المتوقع أن تكون القمة العالمية للإعاقة لعام 2025 قوة تحولية في تعزيز حقوق الأفراد ذوي الإعاقة ودمجهم في جميع أنحاء العالم، وإدراكا للقوة الرائدة التي مثلتها القمة العالمية الأولى للإعاقة في 2018، ورغبة في البناء على التقدم المحقق منذ ذلك الحين وحتى عام 2022، تسعى هذه القمة إلى استخدام قوتها التنظيمية لتعزيز وبناء الجهود الهادفة إلى التعاون الإنمائي الشامل والمستدام والعمل الإنساني.

وتسعى القمة إلى توفير فرص للتعاون بين المنظمات المعنية بالأفراد ذوي الإعاقة، والحكومات، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص. ومن خلال تسهيل الحوارات بين الأطراف المعنية المتعددة.

كما تهدف القمة إلى تعزيز نهج موحد للدفاع عن دمج ذوي الإعاقة ولتحقيق هذا الهدف، سيتم التركيز خلال الفترة التي تسبق قمة برلين على بناء شراكات قوية من خلال الفعاليات الإقليمية، وتنمية الالتزامات المشتركة، وتبادل الممارسات المبتكرة التي توضح الإمكانيات المتاحة.

ومهمة القمة جعل دمج ذوي الإعاقة أولوية عالمية ملحة، وضمان تمكن كل فرد من الأفراد ذوي الإعاقة من الانخراط الكامل والازدهار في المجتمع ولا تعد القمة لعام 2025 مجرد تكملة للمسيرة، بل تمثل قفزة جريئة إلى الأمام من أجل عالم أكثر عدلا وشمولا.

أهداف مناصرة للقمة 2025

زيادة الاستثمارات في دمج الأفراد ذوي الإعاقة، ضمان الالتزامات من الحكومات والوكالات متعددة الأطراف، تعزيز قدرة المنظمات المعنية بالأفراد ذوي الإعاقة، إشراك القطاع الخاص، تعزيز ممارسات التنمية الشاملة، تعزيز جمع البيانات والمناصرة المستندة إلى الأدلة.

الخلفية التاريخية

تمت استضافة القمة العالمية الأولى في عام 2018 بالتعاون بين وزارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة ( التي أصبحت الآن وزارة الخارجية والتنمية الدولية)، والحكومة الكينية، والتحالف الدولي للإعاقة (IDA) في لندن، وجذبت نحو 1.200 مندوب.

وعقدت القمة الثانية في عام 2022، افتراضيا بسبب جائحة كورونا العالمية التي كانت منتشرة حينئٍذ.

حيث استضافت النرويج وغانا القمة بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة في أوسلو، وشهدت القمة انضمام أكثر من 7 آلاف مشارك عن بعد من جميع أنحاء العالم، وهو ما يدل على وجود الترام قوي بدمج الأفراد ذوي الإعاقة.

لقد كانت أول قمتين نقطة تحول في حركة مناصرة ذوي الإعاقة، وهو ما أدى إلى التزامات وإجراءات مهمة من جانب الحكومات والمنظمات والمجتمع المدني.

وقد أدت هذه المبادرات إلى تغييرات ملموسة على أرض الواقع، مثل اعتماد سياسات جديدة، وزيادة التمويل لبرامج دمج ذوي الإعاقة، وتعزيز التعاون بين الأطراف المعنية.