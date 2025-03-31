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ترامب يعتزم زيارة السعودية في أول رحلة خارجية

ترامب يعتزم زيارة السعودية في أول رحلة خارجية

2025-03-31 02:21:53
(MENAFN- Al-Bayan) ذكر موقع أكسيوس الإخباري أمس الأحد نقلا عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين ومصدر مطلع أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لزيارة السعودية في منتصف مايو في أول زيارة خارجية له في فترة رئاسته الثانية.

تضطلع السعودية بدور أكثر بروزا في السياسة الخارجية الأمريكية، إذ استضافت محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في ظل سعي ترامب إلى وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية.

وقال ترامب هذا الشهر إنه من المرجح أن يقوم بأول رحلة خارجية له إلى السعودية، وذكر في السادس من مارس أنه من المرجح أن يزور المملكة خلال الشهر والنصف القادمين، مشيراً إلى أن أول رحلة خارجية له خلال ولايته الأولى كانت إلى الرياض عام 2017.

ووفقا للمصادر، ذكر أكسيوس أنه جرت مناقشة الزيارة المحتملة في الأسابيع القليلة الماضية بين مسؤولين أمريكيين كبار ونظرائهم السعوديين، بما في ذلك على هامش محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا.

وذكر أكسيوس أن مصدرا قال إن 28 أبريل كان موعدا محتملا للزيارة لكن تم تأجيله، في حين قال مسؤول ومصدر مطلع إن الخطة الحالية هي أن يسافر ترامب إلى السعودية في منتصف مايو.

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