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فريق ياباني في ميانمار لتقييم الاحتياجات بعد الزلزال المدمر

فريق ياباني في ميانمار لتقييم الاحتياجات بعد الزلزال المدمر

2025-03-31 02:09:11
(MENAFN- Al-Bayan) ">أرسلت اليابان فريق تقييم متخصص عبر الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) إلى ميانمار في أعقاب الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر يوم الجمعة الماضي.

ووفقا لوزارة الخارجية اليابانية، فإن الفريق يتألف من خمسة خبراء بينهم موظفو جايكا والطاقم الطبي، وتتمثل مهمتهم الأساسية في رصد الاحتياجات والوضع الأمني على الأرض وتنسيق إمكانية إرسال فريق إغاثة ياباني من الكوارث.

بالتوازي مع ذلك، بدأت الحكومة اليابانية، من خلال (جايكا)، في تجهيز مواد إغاثة عاجلة تشمل المواد الغذائية والمياه والإمدادات الطبية، لتلبية احتياجات المتضررين.

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