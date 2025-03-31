فريق ياباني في ميانمار لتقييم الاحتياجات بعد الزلزال المدمر
ووفقا لوزارة الخارجية اليابانية، فإن الفريق يتألف من خمسة خبراء بينهم موظفو جايكا والطاقم الطبي، وتتمثل مهمتهم الأساسية في رصد الاحتياجات والوضع الأمني على الأرض وتنسيق إمكانية إرسال فريق إغاثة ياباني من الكوارث.
بالتوازي مع ذلك، بدأت الحكومة اليابانية، من خلال (جايكا)، في تجهيز مواد إغاثة عاجلة تشمل المواد الغذائية والمياه والإمدادات الطبية، لتلبية احتياجات المتضررين.
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