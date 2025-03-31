نتنياهو يعيّن قائداً سابقاً للبحرية رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي

نتنياهو يعيّن قائداً سابقاً للبحرية رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي
وجاء في البيان "بعد إجراء مقابلات معمقة مع سبعة مرشحين جديرين، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق اللواء المتقاعد إيلي شارفين رئيسا جديدا للشين بيت".
وكانت المحكمة العليا علقت في وقت سابق من الشهر قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك رونين بار إلى أن تنظر في الثامن من أبريل في الطعون المقدمة ضد هذا القرار.
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