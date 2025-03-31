نتنياهو يعيّن قائداً سابقاً للبحرية رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي

MENAFN - Al-Bayan) ">اختار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القائد الأسبق للبحرية اللواء إيلي شارفيت رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي (شاباك)، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتبه الإثنين.

وجاء في البيان "بعد إجراء مقابلات معمقة مع سبعة مرشحين جديرين، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق اللواء المتقاعد إيلي شارفين رئيسا جديدا للشين بيت".

وكانت المحكمة العليا علقت في وقت سابق من الشهر قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك رونين بار إلى أن تنظر في الثامن من أبريل في الطعون المقدمة ضد هذا القرار.