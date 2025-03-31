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زيلينسكي يكشف دخل أسرته المالي في 2024

زيلينسكي يكشف دخل أسرته المالي في 2024

2025-03-31 01:03:02
(MENAFN- Al-Bayan) أكد المكتب الصحفي الرئاسي الأوكراني يوم أمس الأحد نقلا عن إعلان أصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعائلته أن دخله وعائلته بلغ 2ر15 مليون هريفنيا (حوالي 365 ألف دولار) العام الماضي.

وجاء ما يقرب من نصف الدخل من بيع السندات الحكومية، في حين شمل المبلغ المتبقي راتب زيلينسكي والفوائد المصرفية وإيرادات الإيجار من العقارات الخاصة.

وقال المكتب الصحفي الرئاسي في بيان: "ظل الرصيد النقدي لعائلة الرئيس في نهاية عام 2024 دون تغيير إلى حد كبير"، على الرغم من أنه لم يحدد المبلغ بالضبط.

وقبل توليه منصبه، كان زيلينسكي ممثلا معروفا ومنتجا سينمائيا وكاتب سيناريو. وتختلف تقديرات ثروته الإجمالية، حيث تشير بعض المصادر إلى أنه يمتلك عدة ملايين من الدولارات، لكن الأرقام الدقيقة غير معروفة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة "يونيان" للأنباء أن طفلي زيلينسكي، أوليكساندرا وكيريلو، لا يزالان في أوكرانيا. ونظرا لمتطلبات منصبه والحرب الدائرة، قال الرئيس إنه يتبع "برنامج 5+5" لقضاء الوقت مع العائلة - قضاء خمس دقائق معا في الصباح وخمس دقائق أخرى في المساء.

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