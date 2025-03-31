زيلينسكي يكشف دخل أسرته المالي في 2024

زيلينسكي يكشف دخل أسرته المالي في 2024
وجاء ما يقرب من نصف الدخل من بيع السندات الحكومية، في حين شمل المبلغ المتبقي راتب زيلينسكي والفوائد المصرفية وإيرادات الإيجار من العقارات الخاصة.
وقال المكتب الصحفي الرئاسي في بيان: "ظل الرصيد النقدي لعائلة الرئيس في نهاية عام 2024 دون تغيير إلى حد كبير"، على الرغم من أنه لم يحدد المبلغ بالضبط.
وقبل توليه منصبه، كان زيلينسكي ممثلا معروفا ومنتجا سينمائيا وكاتب سيناريو. وتختلف تقديرات ثروته الإجمالية، حيث تشير بعض المصادر إلى أنه يمتلك عدة ملايين من الدولارات، لكن الأرقام الدقيقة غير معروفة.
وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة "يونيان" للأنباء أن طفلي زيلينسكي، أوليكساندرا وكيريلو، لا يزالان في أوكرانيا. ونظرا لمتطلبات منصبه والحرب الدائرة، قال الرئيس إنه يتبع "برنامج 5+5" لقضاء الوقت مع العائلة - قضاء خمس دقائق معا في الصباح وخمس دقائق أخرى في المساء.
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