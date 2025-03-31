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ترامب: صفقة بيع تيك توك ستتم قبل انقضاء المهلة المحددة

ترامب: صفقة بيع تيك توك ستتم قبل انقضاء المهلة المحددة

2025-03-31 01:03:01
(MENAFN- Al-Bayan) أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتم التوصل إلى اتفاق مع شركة بايت دانس الصينية، الشركة المالكة لتيك توك، لبيع تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي قبل الموعد النهائي يوم السبت.

كان ترامب قد حدد الخامس من أبريل موعدا نهائيا في يناير لشركة تيك توك للعثور على مشتر غير صيني أو مواجهة حظر أمريكي لأسباب تتعلق بالأمن القومي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في ذلك الشهر بموجب قانون صدر عام 2024.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في وقت متأخر من أمس الأحد "لدينا العديد من المشترين المحتملين. هناك اهتمام كبير بتيك توك".

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