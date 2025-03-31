ترامب: صفقة بيع تيك توك ستتم قبل انقضاء المهلة المحددة
كان ترامب قد حدد الخامس من أبريل موعدا نهائيا في يناير لشركة تيك توك للعثور على مشتر غير صيني أو مواجهة حظر أمريكي لأسباب تتعلق بالأمن القومي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في ذلك الشهر بموجب قانون صدر عام 2024.
وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في وقت متأخر من أمس الأحد "لدينا العديد من المشترين المحتملين. هناك اهتمام كبير بتيك توك".
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