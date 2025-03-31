ترامب يهاجم بوتين وزيلينسكي وسط تعثر محادثات السلام في أوكرانيا

ترامب يهاجم بوتين وزيلينسكي وسط تعثر محادثات السلام في أوكرانيا
وفي حديثه مع شبكة "إن بي سي"، قال ترامب إنه "غاضب جدًا" من بوتين، مهددًا بفرض رسوم جمركية جديدة على النفط الروسي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب.
وأضاف أن تصريحات بوتين التي تشكك في مستقبل زيلينسكي كقائد لأوكرانيا أثارت انزعاجه.
لكن ترامب عاد لاحقًا ليخفف من نبرته تجاه بوتين، موجهًا انتقاداته نحو زيلينسكي، محذرًا إياه من "مشاكل كبيرة" إذا حاول إعادة التفاوض على اتفاق يسمح للولايات المتحدة بالتعدين في أوكرانيا.
وتأتي هذه التصريحات في ظل رفض بوتين لخطة أمريكية-أوكرانية مشتركة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، وتصعيد روسيا لهجماتها العسكرية، مما يزيد من تعقيد جهود السلام.
ورغم تصاعد التوترات، أكد ترامب أن لديه "علاقة جيدة جدًا" مع بوتين، لكنه شدد على أن "الغضب يتبدد بسرعة" إذا اتخذ الرئيس الروسي القرارات الصحيحة.
من جانبه، قال زيلينسكي إن روسيا لم ترد على اقتراح أمريكي لوقف إطلاق النار غير المشروط، مؤكدًا أن الضغط الدولي القوي فقط يمكن أن يجبر موسكو على إنهاء الحرب.
وفي سياق تهديده بفرض رسوم على النفط الروسي، أوضح ترامب أن أي دولة تشتري النفط من روسيا ستواجه قيودًا تجارية مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى احتمال فرض رسوم تصل إلى 50٪ على النفط الروسي.
وتواصل الحرب في أوكرانيا تصعيدها، حيث شنت القوات الروسية هجمات جديدة على مدينة خاركيف، فيما أعلنت موسكو تقدمها في منطقة دنيبروبيتروفسك، مما يعكس تصاعد التوترات العسكرية وعدم وجود أفق قريب لوقف إطلاق النار.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أكسيوس: تأجيل الاحتلال الإفراج عن الأسرى جاء بعد جلستين أمنيتين