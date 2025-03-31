ترامب يهاجم بوتين وزيلينسكي وسط تعثر محادثات السلام في أوكرانيا

MENAFN - Al-Bayan) انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الأحد، كلاً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معبرًا عن استيائه من استمرار تعثر محادثات وقف إطلاق النار.

وفي حديثه مع شبكة "إن بي سي"، قال ترامب إنه "غاضب جدًا" من بوتين، مهددًا بفرض رسوم جمركية جديدة على النفط الروسي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب.

وأضاف أن تصريحات بوتين التي تشكك في مستقبل زيلينسكي كقائد لأوكرانيا أثارت انزعاجه.

لكن ترامب عاد لاحقًا ليخفف من نبرته تجاه بوتين، موجهًا انتقاداته نحو زيلينسكي، محذرًا إياه من "مشاكل كبيرة" إذا حاول إعادة التفاوض على اتفاق يسمح للولايات المتحدة بالتعدين في أوكرانيا.

وتأتي هذه التصريحات في ظل رفض بوتين لخطة أمريكية-أوكرانية مشتركة لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، وتصعيد روسيا لهجماتها العسكرية، مما يزيد من تعقيد جهود السلام.

ورغم تصاعد التوترات، أكد ترامب أن لديه "علاقة جيدة جدًا" مع بوتين، لكنه شدد على أن "الغضب يتبدد بسرعة" إذا اتخذ الرئيس الروسي القرارات الصحيحة.

من جانبه، قال زيلينسكي إن روسيا لم ترد على اقتراح أمريكي لوقف إطلاق النار غير المشروط، مؤكدًا أن الضغط الدولي القوي فقط يمكن أن يجبر موسكو على إنهاء الحرب.

وفي سياق تهديده بفرض رسوم على النفط الروسي، أوضح ترامب أن أي دولة تشتري النفط من روسيا ستواجه قيودًا تجارية مع الولايات المتحدة، مشيرًا إلى احتمال فرض رسوم تصل إلى 50٪ على النفط الروسي.

وتواصل الحرب في أوكرانيا تصعيدها، حيث شنت القوات الروسية هجمات جديدة على مدينة خاركيف، فيما أعلنت موسكو تقدمها في منطقة دنيبروبيتروفسك، مما يعكس تصاعد التوترات العسكرية وعدم وجود أفق قريب لوقف إطلاق النار.